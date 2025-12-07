Canale 5 rivoluziona il palinsesto: Scotti raddoppia tra Ruota e Milionario. Bonolis lascia il posto a Max Giusti. I nuovi orari della serata

Mediaset resetta il palinsesto di Canale 5 e punta ad un cambiamento radicale destinato a rivoluzionate gli assetti Auditel. Dopo il successo de La Ruota della Fortuna, che ha debuttato a sorpresa durante l’estate, ottenendo ascolti impressionanti che hanno messo in crisi anche Affari Tuoi, la dirigenza di rete ha deciso di rimandare la messa in onda di Striscia la Notizia a cui ha trovato un’altra collocazione. Ma i cambiamenti di Dicembre non riguardano il post tg, ma l’access prime time e la prima serata.

Grandi manovre quelle del Biscione, che è certo di conquistare ascolti e pubblico. Da rilevare che la dirigenza ha già sospeso il daytime de Il Grande Fratello, che è prossimo alla finale, al suo posto va in onda il doppio appuntamento de La Forza del Cuore, scelta che conferma quanto Berlusconi punti sulle dizi turche, che fino ad oggi gli hanno portato ascolti rilevanti. Ma la novità vera sta nello stop di Avanti un altro: il format di successo di Paolo Bonolis sarà sostituito da Max Giusti a cui è stata affidata la guida di Caduta Libera.

Lo storico quiz game di Gerry Scatti sarà condotto all’ex volto Rai, che si è detto entusiasta di lavorare per Mediaset. In diverse occasioni Giusti ha infatti affermato di sentirsi a casa e di essere stato accolto con un affetto famigliare. Sostituire Scotti non sarà facile, ma ha ricevuto diversi consigli dal collega, che gli ha comunque suggerito di essere soprattutto se stesso. Gerry resta comunque il il volto di punta di Mediaset e oltre a La Ruota della Fortuna è prossimo a tornare alla guida di Chi vuol essere milionario.

Chi vuol essere milionario: la nuova versioni dei format

Caduta Libera conserva il suo mood divertente, le botole sono il must del gioco, ma non mancano le novità. Diversamente Chi vuol essere milionario- il torneo debutterà con una nuova veste. Il gioco sarà più competitivo: nella prima fase ci sarà una selezione, poi nella fase centrale i finalisti saranno chiamati a superare le sfide per arrivare al milione. Non più un singolo confronto, ma diversi insieme.

La mission del gioco non è cambiata, ma sarà più dinamica e coinvolgente oltre che rivelatrice di strategie appassionanti. Caduta Libera va in onda tutti i giorni alle 18.45. Tra le novità del quiz game di Giusti, la presenza di ci sarà Isobel Kinnear, ex allieva e ballerina professionista di Amici.

Caduta Libera, le novità delle dinamiche del gioco

Giunto alla 14esima edizione Caduta Libera si appresta ad aprire una stagione di successo. Max Giusti affronta un’eredità non facile, ma riuscirà a conquistare il pubblico grazie al suo dinamismo e al suo modo di fare leggero e divertente. Il quiz game del preserale di Canale 5 presenta alcune novità nei vari meccanismi, oltre alla presenza di Isobel.

Ci saranno giochi nuovi e anche delle prove più impegnative, ma la novità è tutta nella prova finale che è stata radicalmente rivoluzionata. Il montepremi può arrivare fino a 300.000 euro: un ammontare decisamente considerevole.