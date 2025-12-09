Canale 5, quando va in onda l’ultima puntata de La Notte nel Cuore: la messa in onda prenatalizia

La soap turca La Notte nel Cuore sta per concludersi e sono spuntate le prime anticipazioni sul gran finale.

La soap opera turca La notte nel cuore continua nella fascia serale di Canale 5. Negli ultimi mesi sono andati in onda dei raddoppi, ed è per questo che ora si avvicina sempre di più il gran finale. Il palinsesto Mediaset ha infatti deciso di chiudere le vicende di Nuh e Sevilay entro il 2025: per il momento la puntata conclusiva della serie sarebbe fissata per il 23 dicembre nella fascia di prime time.

Quando va in onda l’ultima puntata de La Notte nel Cuore

Negli ultimi anni c’è stato un boom incredibile sulle soap opera turche, che hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano. Tra i titoli più apprezzati di Canale 5 c’è sicuramente La Notte nel Cuore, che ha registrato – negli ultimi mesi – ascolti in costante crescita. Nonostante non abbia mai avuto una puntata fissa nel daytime pomeridiano di Canale 5, la serie ha infatti ottenuto in media 2,5 milioni di spettatori fissi ad episodio e uno share che ha toccato la soglia del 16 % con punte del 18 %. In questo modo sono stati superati i dati di diversi film e tv prodotti dalla Rai come Carosello in Love, il film tv che ha visto protagonista l’attore Giacomo Giorgio.

La soap La Notte nel Cuore sta per terminare e, in attesa del gran finale, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di continuare con i raddoppi anche dopo la cancellazione delle puntate della domenica. A partire dal 7 dicembre è iniziato il game show Chi vuol essere milionario? di Gerry Scotti, mentre la serie turca La Notte nel Cuore sarà trasmessa il martedì e il mercoledì sera con il doppio appuntamento serale, che porterà all’ultima puntata fissata per il 23 dicembre. Al momento sarebbe questa la data scelta per la messa in onda delle puntate conclusiva della seconda e ultima stagione. Sulla rete Mediaset continuerà poi l’appuntamento con Io Sono Farah, la soap di Canale 5 che è prevista per il venerdì sera e che potrebbe andare in onda, da gennaio in poi, con un doppio appuntamento, anche perché nella prima parte del nuovo anno televisivo non ci saranno reality show.

Come finisce la soap

Secondo le anticipazioni sul gran finale de La Notte nel Cuore, Cihan si troverà ad affrontare un altro duro momento di crisi con Melek, avvenuto poche settimane la nascita del loro primo figlio. L’uomo si troverà quindi al centro di un momento ad alta tensione, anche perché dovrà difendere a tutti i costi la sua compagna durante una rapina in gioielleria. Proprio durante quell’aggressione, sarà colpito da un proiettile resterà in condizioni critiche, sospeso tra la vita e la morte per molti giorni.