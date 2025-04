Canale 5, palinsesto rivoluzionato: Mediaset affida a Myrta Merlino lo speciale su Papa Francesco

Il palinsesto Mediaset ha puntato su Myrta Merlino e, per lo speciale su Papa Francesco, ha affidato alla conduttrice l’edizione straordinaria di Pomeriggio 5. Recentemente è infatti arrivata la notizia della morte del Pontefice, avvenuta il 21 aprile alle 7.35 a seguito di una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a un ricovero immediato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il Vaticano ha intanto reso noto che, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, questa sera alle ore 20 nella Cappella di Santa Marta, l cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha invece reso noto che il Giubileo “resta aperto”.

L’informazione italiana resta attiva e il palinsesto Mediaset ha subito cambiato programmazione, puntando tutta la sua fiducia sulla professionalità di Myrta Merlino. La conduttrice sarà infatti presto in onda su Canale 5 per un’edizione straordinaria di Pomeriggio 5.

Piersilvio Berlusconi punta su Myrta Merlino, volto Mediaset dell’informazione

La morte di Papa Francesco ha inevitabilmente smosso il mondo della comunicazione cartacea e digitale in tutta Italia, arrivando a mobilitare anche la tv italiana. In particolare, Piersilvio Berlusconi e tutto il palinsesto Mediaset ha voluto puntare su Myrta Merlino, la giornalista che è al timone – già da due edizioni – di Pomeriggio 5, il celebre tv show in onda ogni pomeriggio su Canale 5. In vista di quello che sta accadendo in Italia e nello Stato del Vaticano dopo la scomparsa del Pontefice, sarà proprio la conduttrice a prendere il timone dell’edizione straordinaria del programma, conducendo così uno speciale interamente dedicato al Santo Padre. La conduttrice sarà quindi in diretta a partire dalle 15.40 fino alle 20, e andrà a sostituire la programmazione prevista. Originariamente il programma era infatti stato, solo per oggi, sospeso per via della Pasquetta.

Ancora una volta, il palinsesto Mediaset sceglie di affidare un’intera programmazione a Myrta Merlino, dimostrando così ai telespettatori la fiducia che ha sempre riposto in lei e anche la professionalità della conduttrice, che negli anni si è fatta spazio nel mondo della televisione e della comunicazione italiana. Questa mattina, a dare la notizia della morte di Bergoglio, era invece stata Cesara Buonamici con un’edizione straordinaria del Tg5.

I risultati di Myrta Merlino con Pomeriggio 5

Il programma Mediaset – targato Myrta Merlino – si è piazzato al secondo posto sul piano del successo in termini di visualizzazioni online, raggiungendo così 14,1 milioni di visualizzazioni. Pomeriggio 5 è finito secondo dietro al Tg1 e prima di altri competitor come DiMartedì, Piazzapulita e il Tg La7.