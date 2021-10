In tanti speravano nella vittoria dell’Italia contro la Spagna ieri sera nella semifinale di Nations League, soprattutto ai piani alti di Mediaset che ‘a causa’ della perdita della nostra nazionale per 1-2 contro la squadra iberica, hanno pensato di non far scontrare il pomeriggio domenicale neonato di Canale 5 con il match. Infatti l’Italia di Roberto Mancini dovrà accontentarsi di una finalina valida per il terzo e quarto posto, finalina programmata alle 15 di domenica 10 ottobre.

Ormai è sotto gli occhi di tutti, la domenica di Canale 5 in questa nuova stagione televisiva ha ritrovato una pace dei sensi che non viveva da tempo, ma la diretta del match trasmesso da Rai 1 scombina i piani della rete ammiraglia Mediaset.

Tramite un comunicato, l’azienda fa sapere che “La partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio (…) suggerisce di non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell’Italia e due programmi molto seguiti come Amici e Verissimo“, dunque il quarto appuntamento con lo speciale pomeridiano del talent show condotto da Maria de Filippi viene spostato eccezionalmente a lunedì 11 ottobre dalle 14:45, così sostituendo Uomini e Donne. Anche Verissimo viene rivisto solo per questa settimana con solo uno dei due appuntamenti, in onda sabato 9 ottobre.

Sia Amici che Verissimo torneranno nella consueta programmazione domenicale il 17 ottobre (quest’ultimo chiaramente anche sabato 16).

E chi non è interessato alla partita cosa guarda? Il pomeriggio del 10 ottobre, Canale 5 tornerà ad essere per una volta il territorio delle soap-opera. In successione ci saranno tre episodi di Beautiful, Una vita e Love is in the air, seguite da un episodio della serie Inga Lindstrom “Nella tua vita”.