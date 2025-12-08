Can Yaman, dove vive la star di Sandokan: la villa romana da sogno

Can Yaman, oggi star di Sandokan, vive un una villa romana da sogno: ecco dove si trova e perché ha lasciato il centro della città.

Can Yaman è tra gli attori turchi di maggiore successo. Grazie ad alcune fiction è approdato in Italia, dove nel giro di pochi mesi è diventato una star accreditata. Bellissimo, affascinante, e anche di talento Yaman ha un vasto seguito di fans che lo sostengono e approvano le sue scelte professionali. Originario d’Istanbul, Can dopo il diploma si è laureato in legge e in seguito ha aperto il suo studio legale. Dopo aver praticato la professione d’avvocato è approdato sul set, una svolta avvenuta casualmente che non si aspettava. Da quel momento la sua ascesa è stata inarrestabile.

Nel giro di qualche anno ha ottenuto il ruolo di protagonista di alcune serie di successo come Daydreamer e Bitter Sweet2 e questo gli ha permesso di varcare i confini della Turchia. Oggi è spesso in giro per il mondo per lavoro, ma non manca di tornare a casa appena gli è possibile. A Istanbul c’è la sua famiglia, e ha una casa bellissima in una zona residenziale della città. Un posto decisamente prestigioso dove si concede lunghe giornate di riposo. Tuttavia il successo ha portato Can Yaman a trasferirsi in Italia, che considera la sua seconda casa:

“Vivo in Italia da mesi ormai… questo posto meraviglioso a Roma è diventato il luogo in cui mi sento davvero a casa”, ha dichiarato in una recente intervista. La città che ha scelto è proprio la capitale, dove ha trovato lo spazio dei suoi sogni. Inizialmente ha optato per un appartamento poco lontano dal Colosseo, una zona centrale e ben servita, Un posto davvero speciale che l’attore turco ha arredato secondo le sue esigenze. La casa non è eccessivamente grande, ma è dotata di ogni comodità.

Can Yaman dal Colosseo alla villa fuori città

Nell’appartamento al Colosseo dove Can Yaman ha vissuto appena trasferitosi in Italia era presente una zona palestra, uno spazio ideale per allenarsi, ma anche un piccolo salotto e la zona notte. Arredato con stile e designer, e dotato di un terrazzo con affaccio panoramico, l’appartamento ha permesso alla star di Sandokan di famigliarizzare con Roma, dove si è sentito sin da subito come a casa.

Tuttavia negli ultimi mesi ha deciso di trasferirsi in una villa situata appena fuori città. Non è nota la località e questo perché Yaman desidera tutelare la sua privacy, ma a quanto pare è un posto grande e dotato di ogni comfort. Qui può muoversi più liberamente senza essere ossessionato dai paparazzi e da qualche fan insistente.

“Un incontro mi ha cambiato la vita”, la confessione di Can Yaman

In occasione del debutto di Sandokan, la fiction evento di Rai Uno che al debutto ha conquistato ascolti impressionanti, Can Yaman ha rilasciato alcune interviste dove ha rivelato aspetti di se decisamente inediti. In particolare ha ammesso di non sentire la madre frequentemente, inoltre ha confessato che dopo la laurea in Giurisprudenza non si aspettava certo di fare l’attore: tutto è successo in modo casuale.

Qualche anno fa si è recato a Mosca per partecipare al matrimonio di un suo amico, qui ha incontrato una persona che gli ha offerto una parte in tv: da quel momento la sua vita è cambiata e ha deciso di lasciarsi alle spalle la professione legale e di dedicarsi alla recitazione. Una scelta che si è rivelata vincente, nonostante i dubbi dei suoi genitori, che nonostante tutto lo hanno sempre sostenuto.