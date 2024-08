Camper, il programma estivo che va in vacanza per due settimane

Programmi estivi che vanno in vacanza proprio quando bisognerebbe fare compagnia a chi in vacanza non va. Lo strano caso di Camper

Sembra un paradosso: un programma estivo, nato per sostituire quelli invernali che si concedono un meritato riposo durante l’estate, che va in vacanza per due settimane, nel cuore di agosto. Questo è quello che sta accadendo su Rai 1 con Camper, il programma ideato dal direttore Angelo Mellone, in onda dal 2022 nel mezzogiorno estivo dell’ammiraglia Rai.

Alla conduzione del programma, dalla scorsa edizione, c’è Marcello Masi, che nel mese di agosto aveva ceduto il testimone a Peppone. Peccato che la sostituzione di Peppone alla conduzione sia durata solo una settimana, per ora. Dopo aver preso le redini della trasmissione nella prima settimana d’agosto, da lunedì 5 a venerdì 9, dallo scorso lunedì il programma non va in onda con puntate inedite.

Ad essere trasmesse sono repliche di puntate di questa edizione. I telespettatori però possono essere del tutto ignari di questo, dato che sono rare le scritte in sovraimpressione per segnalare la riproposizione di puntate già trasmesse. Così si potrebbero verificare episodi surreali come quello che è accaduto solo alcuni giorni fa, venendo segnalato da Massimo Falcioni.

Trasmettendo la puntata dello scorso 21 giugno, sono state riproposte anche le previsioni meteo di quei giorni, con un evidente effetto straniante. Questo perché le puntate ritrasmesse non subiscono alcun lavoro di montaggio, venendo semplicemente riproposte tali e quali rispetto alla loro prima messa in onda.

Un’offerta davvero svilente per quello che dovrebbe essere il ruolo del servizio pubblico, soprattutto quando decide di restare acceso d’estate. “Ormai non c’è più l’Italia che va in vacanza a luglio e agosto. Noi abbiamo il dovere di fare informazione, intrattenimento e parlare agli italiani anche il giorno di Ferragosto” sosteneva il direttore Mellone a giugno a Da noi… a ruota libera. Peccato che alla prova dei fatti dei programmi ideati per il daytime estivo nelle settimane centrali di agosto ne siano sopravvissuti pochi.

Se Camper è andato in ferie per due settimane, anche Unomattina Weekly non ha fatto di meglio, con due weekend di “meglio di”. Da sabato per Unomattina Weekly e da lunedì per Camper si dovrebbe tornare alla normalità. Il tutto non potrà cancellare queste due settimane di assenza ingiustificata. Se si decide di tenere compagnia ai telespettatori con una produzione inedita per l’estate, non andrebbe fatto a maggior ragione nelle settimane centrali dell’estate?

Si dirà che dietro le mancate puntate inedite di Camper ci sono ragioni di costi o di dinamiche produttive. Resta però la consapevolezza che tutti questi aspetti possono essere valutati prima della partenza dei singoli programmi. Lo spettacolo offerto con due settimane di repliche, in piena estate, per un programma estivo non è dei migliori.