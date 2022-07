Con una media assegnata del 13% di share e una media effettiva finora del 13,53% di share, Camper, il varietà on the road del mezzogiorno feriale estivo di Rai1 ha centrato perfettamente l’obbiettivo di ascolti che le era stato affidato dalla Rai. Un viaggio di certo non facile quello del programma condotto da Roberta Morise e Nicola Prudente, alias Tinto, nel tumultuoso mare dell’etere televisivo nostrano, dove dall’altra parte della barricata vive e combatte Forum che anche con le repliche dimostra tutta la sua forza, anche grazie all’inserimento di nuovo pubblico che arriva dagli orfani dei Fatti vostri, ora in ferie, due programmi questi che hanno sostanzialmente la medesima platea.

Camper invece si rivolge ad un pubblico più abituato a sintonizzarsi sul tasto numero uno del telecomando, ma che si trova più ora spaesato senza le Storie italiane di Eleonora Daniele che ottimamente trainava il varietà di Antonella Clerici di E’ sempre mezzogiorno. E’ più difficile tutto ciò con l’attuale struttura di Unomattina estate, guidata da Massimiliano Ossini e Maria Soave, votata a temi più leggeri, tipicamente estivi, rispetto a ciò che era il piatto principale del programma diretto e condotto da Eleonora Daniele.

In questo quadro televisivo arriva la notizia che da lunedì prossimo Camper anticiperà la messa in onda di mezz’ora, dopo la prova dell’anticipo di 10 minuti della puntata di venerdì. Il programma condotto da Roberta Morise e Tinto dunque partirà alle ore 11:30 con una mezz’ora più formatizzata che trainerà poi il programma vero e proprio da mezzogiorno e fino al Tg1 delle ore 13:30. Insomma Camper tenterà di trainare se stesso, per accompagnare il pubblico di Rai1 verso i temi, i contenuti, gli ospiti, gli argomenti, le immagini, i luoghi che fanno la cifra di questa nuova produzione della direzione intrattenimento day time, che accompagnerà il pubblico fino a settembre quando tornerà ad affacciarsi, per l’ennesima volta dagli schermi della Rete 1 Antonella Clerici con il suo originalissimo E’ sempre mezzogiorno.

L’allungamento di mezz’ora permetterà anche alla struttura di Camper di diventare più ariosa, rispetto alla versione originale che si dimostrava troppo frenetica. Appuntamento dunque da lunedì con Camper dalle ore 11:30 sempre dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, con Roberta Morise e Tinto.