Camila Raznovich è positiva al Covid-19. Anche la conduttrice del Kilimangiaro si aggiunge all’elenco dei personaggi del mondo dello spettacolo, e della televisione in particolare, che sono risultati positivi negli ultimi giorni (l’ultimo in ordine cronologico è stato Alessandro Cattelan).

Ad annunciarlo è stata la stessa presentatrice tramite un video postato su Instagram nelle scorse ore:

Buongiorno, come sospettavamo effettivamente non sono stata bene. Ho ricevuto l’esito del tampone e sono positiva al Covid. Sono in miglioramento, sono sotto cura. Spero di vedervi prestissimo. Un abbraccio a tutti!

La Raznovich aveva già affidato un messaggio ai social lo scorso sabato, a ridosso dell’appuntamento domenicale di Rai 3, che la vede protagonista tutte le settimane:

Buongiorno a tutti. Non sarò in onda domenica perché non sto bene, ho qualche linea di febbre e quindi per prevenzione abbiamo deciso di sospendere la puntata. Stiamo facendo gli accertamenti, ovviamente. Avevo già fatto un tampone settimana scorsa ed era negativa, però insomma evidentemente non posso né viaggiare né lavorare rischiando di contagiare gli altri, perché ho la febbre. Mi dispiace che non ci vedremo questa domenica per il Kilimangiaro, ma ci vedremo prestissimo.

Al posto della regolare puntata del Kilimangiaro domenica scorsa è andato in onda uno speciale, “Il Grande viaggio”, con all’interno solo documentari da tutto il mondo. In attesa della guarigione di Camila Raznovich, alla quale auguriamo una pronta ripresa, quali scelte adotterà la rete? Continuerà a trasmettere appuntamenti targati Kilimangiaro con soli documentari o cercherà di trovare una soluzione per portare in onda la trasmissione vera e propria, con anche le parti in studio, che potrebbero essere affidate a presenze fisse nel cast, come quella di Mario Tozzi?

Ultima ipotesi: e se domenica si protraesse ulteriormente Lucia Annunziata con Il mondo che verrà – Mezz’ora in più per commentare quello che in quel momento potrebbe essere il risultato definitivo delle presidenziali degli Stati Uniti? L’Annunziata intanto durante lo speciale Tg3, che ha seguito lo spoglio dei voti americani, si è già conquistata uno spazio in prima serata per giovedì sera, al quale parteciperanno Giovanna Botteri e il corrispondente Antonio Di Bella. Che sia in arrivo un’ulteriore finestra da dedicare alla politica d’oltreoceano?