Cambio programmazione Rai: quando va in onda Doc nelle tue Mani

L’attesa per il ritorno di Andrea Fanti si fa sentire, ma il camice bianco più amato d’Italia non ha ancora finito di stupire.

Mentre i fan si chiedono che fine abbia fatto il medical drama dei record, i vertici Rai hanno delineato una strategia precisa per mantenere alta l’attenzione sul dottore interpretato da Luca Argentero. Tra repliche e la produzione della nuova stagione, ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro della fiction.

Doc nelle tue mani 4: quando inizia e dove vedere le repliche

Il ritorno in corsia con episodi inediti non è immediato. Le ultime indiscrezioni e i piani di produzione confermano che Doc – Nelle tue mani 4 approderà su Rai 1 solo nel corso del 2026. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un debutto primaverile per marzo, la messa in onda ufficiale sembra ora orientata verso la stagione autunnale del 2026.

Le riprese, iniziate tra la fine dell’estate 2025 e l’inizio del 2026 tra Roma e Torino, sono entrate nella fase finale, lasciando spazio a una post-produzione che si annuncia lunga e curatissima.

Per chi non riesce a stare lontano dal Policlinico Ambrosiano, la Rai ha però preparato un “piano di salvataggio” per l’estate. Per contrastare il calo fisiologico di ascolti dei mesi caldi, Rai 1 ha deciso di puntare sulla sicurezza dell’usato garantito: le repliche della terza stagione sono previste nel palinsesto estivo 2026, probabilmente collocate nella prima serata del giovedì o del lunedì, per riaccompagnare il pubblico attraverso i “frammenti di memoria” di Fanti.

Inoltre, per i più nostalgici, Rai Premium continua a programmare ciclicamente le maratone delle prime due stagioni, solitamente nel weekend o in seconda serata.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Il finale aperto del terzo capitolo ha lasciato diverse ferite sanguinanti. Andrea Fanti dovrà fare i conti con nuove responsabilità e un segreto che rischia di minare il suo equilibrio professionale. Accanto a Luca Argentero, sono confermati i pilastri del cast: Matilde Gioli (Giulia), Sara Lazzaro (Agnese) e l’immancabile Pierpaolo Spollon (Riccardo).

In attesa del prossimo autunno, il consiglio per i “Doc-addicted” è di monitorare la piattaforma RaiPlay, dove l’intera collezione degli episodi rimane disponibile in streaming gratuito. Un modo perfetto per ripassare ogni dettaglio clinico e sentimentale prima che la porta del reparto si riapra ufficialmente nel 2026. Il Dottor Fanti sta tornando: bisogna solo avere ancora un po’ di pazienza.