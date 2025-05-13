Cambio programmazione Rai: perché oggi (13 maggio) non va in onda Caterina Balivo con La Volta Buona

Il programma di Caterina Balivo non sarà trasmesso oggi 13 maggio. Ecco qual è il motivo della mancata messa in onda.

La Volta Buona di Caterina Balivo non andrà in onda oggi 13 maggio, con il suo solito appuntamento pomeridiano. Il palinsesto Rai ha infatti cambiato programmazione per un motivo ben preciso. Nel primo pomeriggio verrà infatti trasmesso il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerùndolo, protagonisti del torneo di tennis Internazionali BNL d’Italia. Una sfida molto attesa – quella tra i due sportivi – che sta catturando l’attenzione mediatica.

Caterina Balivo non va in onda oggi 13 maggio

Proprio in questa occasione, il palinsesto di Rai 1 è stato modificato e l’incontro di tennis andrà in onda dalle ore 15. In realtà La Volta Buona – appuntamento fisso per la programmazione Rai giornaliera – non si assenterà del tutto, ma ci sarà una versione speciale del programma che andrà in onda dalle 14.05 alle 15. Si tratterà di uno spazio che accompagnerà i telespettatori anche durante l’incontro, e in cui si parlerà proprio del match in corso.

Una prova – questa – che dimostra quanto la Rai tenga a tutte le esigenze del grande pubblico. Alcuni telespettatori sono attenti agli eventi sportivi, mentre altri preferiscono guardare prodotti che siano incentrati su tematiche inerenti lo spettacolo e la tv in generale. La Volta Buona diventa quindi oggi più breve, ma non rinuncia ad accogliere i fan e ad informarli su quello che accade intorno a loro.

Quando torna La Volta Buona

Il famoso programma di Rai 1 – condotto da Caterina Balivo – tornerà domani 14 maggio sempre nella fascia pomeridiana. In studio si potrebbe parlare proprio di quello che accadrà oggi al Foro Italico e di com’è andato l’incontro tra Sinner e Cerùndolo. La messa in onda avverrà sempre alle 14.05, e la conduttrice potrà ascoltare i racconti di molti altri ospiti che si raccontano dinnanzi a lei e che parlano di alcuni dettagli inedito sulla propria vita personale.