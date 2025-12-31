Cambio programmazione Rai: Il Paradiso delle Signore torna nel daytime

La Rai si prepara a rimettere mano al suo pomeriggio: da lunedì prossimo 5 gennaio 2026, la rete ammiraglia tornerà alla sua consueta configurazione riportando in palinsesto Il Paradiso delle Signore 10.

Il ritorno de Il Paradiso delle Signore

La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi riprende posto nella fascia che il pubblico conosce meglio e apprezza di più, quella che va dalle 16.10 alle 17.00, immediatamente dopo La Volta Buona e il Tg1 delle 16. Un ritorno molto atteso, soprattutto perché le nuove puntate riprendono da uno dei filoni narrativi più movimentati della stagione: la vendetta di Adelaide nei confronti di Marcello Barbieri, dopo la fine burrascosa del loro matrimonio e di quel progetto di vita che sembrava ormai consolidato.

Le trame ripartono quindi all’insegna della tensione emotiva e dei nodi irrisolti tra i personaggi principali, in una stagione che promette ancora sorprese e colpi di scena. Una scelta strategica per Rai 1, che punta a recuperare l’affezione del pubblico storico della soap dopo la breve pausa delle festività.

La Vita in Diretta torna al suo slot

Il cambio di palinsesto interessa anche la seconda parte del pomeriggio: sempre dal 5 gennaio tornerà in onda La Vita in Diretta, il programma di Alberto Matano che riprenderà la sua collocazione abituale delle 17.00. Nei giorni festivi la trasmissione di approfondimento era andata in pausa e lo spazio era stato affidato a film natalizi che hanno mantenuto ascolti discreti.

I film hanno mantenuto una media di 1.1 milioni di telespettatori con poco meno dell’11% di share – ma senza ovviamente replicare la forza del format tradizionale il cui staff dopo quattro mesi a tutto vapore e una concorrenza spietata con Mediaset e la striscia di Gianluigi Nuzzi Dentro la notizia aveva bisogno di tirare il fiato.

Mediaset in onda regolarmente

Durante l’assenza di Matano, a trarre vantaggio era stata proprio Mediaset perché Dentro la Notizia è andato regolarmente in onda registrando una crescita significativa per arrivare a sfiorare i due milioni di telespettatori quotidiani e toccando punte del 21% di share, trainando poi la soap La forza di una donna nel preserale di Mediaset prima di Caduta Libera.

Dal 5 gennaio, quindi, il confronto diretto tra i due pomeriggi televisivi riparte a pieno regime, riportando equilibrio a una fascia da sempre competitiva e centrale nel panorama televisivo italiano.