Con la fine di Io sono Farah, Canale 5 subirà importanti cambiamenti nella sua programmazione del venerdì sera.Al posto della serie turca, che si è conclusa questa settimana, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello.Il reality show condotto da Ilary Blasi, che debutterà martedì 17 marzo, avrà infatti due appuntamenti settimanali, un cambiamento

Cambio programmazione Canale 5, chiude la soap turca: da cosa sarà sostituita

Con la fine di Io sono Farah, Canale 5 subirà importanti cambiamenti nella sua programmazione del venerdì sera.

Al posto della serie turca, che si è conclusa questa settimana, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello.

Il reality show condotto da Ilary Blasi, che debutterà martedì 17 marzo, avrà infatti due appuntamenti settimanali, un cambiamento che influirà direttamente sulla collocazione di altre produzioni, come La forza di una donna.

Il futuro di La forza di una donna: poche certezze per la soap turca

I fan di La forza di una donna si erano preparati a vedere la serie turca occupare il venerdì sera di Canale 5, considerandola una valida alternativa a Io sono Farah, ma le decisioni dei vertici Mediaset hanno portato a una scelta diversa.

Nonostante le voci che volevano La forza di una donna in prima serata, i palinsesti attuali non lasciano spazio per la soap turca, almeno in questo momento.

La programmazione di Canale 5 è infatti già occupata da altri appuntamenti di successo, tra cui il Grande Fratello, che ora ha guadagnato ben due slot settimanali.

Le possibilità per La forza di una donna di essere trasmessa in prima serata sembrano ridotte, ma non è escluso che la serie trovi spazio alla domenica sera, una volta concluso il ciclo di Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti.

La soap, che sta concludendo la sua terza stagione, ha già avuto un ampio seguito, ma il suo futuro in prime time resta ancora un’incognita.

Un martedì e un venerdì sotto il segno del Grande Fratello

L’arrivo del Grande Fratello nella programmazione di Canale 5 potrebbe essere visto come un esperimento per testare la risposta del pubblico.

Se i numeri degli ascolti dovessero confermare l’efficacia della doppia puntata settimanale, potrebbe anche esserci un riassetto dei palinsesti futuri.

Nel frattempo, la soap La Forza di una donna, continuerà a essere trasmessa nel pomeriggio.