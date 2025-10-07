Cambia tutto a Striscia La Notizia: quando andrà in onda

Cambiamenti profondi in arrivo per Striscia la Notizia. Una novità annunciata da tempo da Pier Silvio Berlusconi. Fin da luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti estivi di Mediaset, quando l’ad aveva parlato del «primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5» destinato a coinvolgere anche lo storico tg satirico di Antonio Ricci.

Nessuna volontà da parte dell’azienda di Cologno Monzese di mettere termine al programma (definito «un pezzo di storia della televisione» dall’ad di Mediaset) reduce da un’annata poco felice sul piano degli ascolti, complice l’esplosione di Stefano De Martino che con Affari Tuoi ha dominato l’access prime time. Piuttosto, sempre come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, un ritorno in una nuova veste.

Striscia la Notizia, cambia tutto: quando tornerà in onda il programma di Antonio Ricci

La netta superiorità della concorrenza di Rai 1 con Affari Tuoi aveva fatto ipotizzare anche una cancellazione per Striscia la Notizia. Niente di tutto questo: il programma ideato da Antonio Ricci tornerà in onda, anche se in una chiave molto differente. Il successo de La ruota della fortuna, capace, al di là di ogni aspettativa, di sfilare ad Affari Tuoi lo scettro dell’Auditel, ha spinto però i vertici Mediaset a prendere una decisione radicale.

Striscia la Notizia dovrebbe dunque tornare verso la metà di novembre, con una versione più lunga e un’unica puntata settimanale. Servizi più approfonditi per un un unico appuntamento settimanale – e non due, come si era inizialmente vociferato – per il tg satirico di Canale 5. In questo modo Striscia non intaccherà la puntata quotidiana de La ruota della fortuna.

Il quiz condotto da Gerry Scotti è ormai il programma più visto della tv generalista. Non solo il game show di Canale 5 riesce a battere ogni sera il programma dei pacchi di De Martino. Ha anche scalzato Striscia la Notizia che dunque tornerà sì in onda, ma in formato decisamente ridotto rispetto alle scorse stagioni.

Da tempo infatti a Cologno Monzese si parlava del destino del programma che la scorsa stagione si è visto regolarmente staccare di oltre dieci punti di share da Affari Tuoi, che sotto la nuova gestione ha polverizzato ogni record di ascolti e consacrato Stefano De Martino come nuovo enfant prodige della conduzione televisiva.

Davanti allo strapotere del game show dei pacchi Mediaset è corsa ai ripari con l’esperimento estivo de La ruota della fortuna. Un esperimento decisamente di successo, visto che è riuscito a realizzare, sempre per citare le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la sua apparizione a sorpresa nello studio del quiz, «un piccolo miracolo televisivo». Un successo che però ha finito per segnare anche le sorti di Striscia la Notizia, che tornerà in onda in una versione totalmente differente rispetto a quella abituale.