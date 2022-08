Scoprire in diretta che un tuo compagno di squadra sta per fare le valigie. Il fuori programma è andato in scena martedì sera a Calciomercato L’Originale nel corso del dopo-partita di Inter-Cremonese. Protagonista dell’episodio Hakan Çalhanoğlu, letteralmente spaesato in seguito all’annuncio del quasi certo passaggio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen.

“L’Inter sta per perdere Gosens, ti dispiace che se ne vada?”, ha domandato Alessandro Bonan al giocatore nerazzurro. Ma anziché ottenere una risposta, a Sky hanno dovuto fare i conti con una contro-domanda: “Perché Gosens va via?”. Di fronte alle conferme dei presenti, che evidentemente annuivano da dietro le telecamere, il centrocampista turco si è lasciato andare ad un giudizio schietto e sincero: “Spero che rimanga qua con noi. E’ un grandissimo uomo che ha grandi qualità, deve aspettare il suo momento, ma ho capito la sua situazione, non è facile. Tutti vogliono giocare, anche lui. Lo vedo in allenamento che si allena tutto il giorno, è sempre carico. Robin per me è un grandissimo professionista”.

Hakan Çalhanoğlu scopre in diretta a Sky della quasi certa cessione di Gosens. "PERCHÉ, VA VIA?". pic.twitter.com/AQhWdkcrYG — Massimo Falcioni (@falcions85) August 30, 2022

Salutato Çalhanoğlu, Gianluca Di Marzio – il primo a dare la notizia su Gosens – ha provato a spiegare l’atteggiamento del calciatore: “Ci sta che il giocatore che non abbia avvisato il gruppo della trattativa. Non è ancora una trattativa conclusa, se non trova il sostituto magari l’Inter non dà l’ok”.

Sorpreso anche Bonan, che ha evidenziato come la reazione di Çalhanoğlu fosse assolutamente spontanea: “Era un po’ smarrito, sono cose che a volte passano sopra ai giocatori nonostante un mondo connesso”.