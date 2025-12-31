Calenda-Formigli, il botta e risposta che accende il Capodanno televisivo

Carlo Calenda ha scelto gli ultimi giorni dell’anno per sollevare un caso che ha immediatamente acceso il dibattito politico-mediatico. In un’intervista rilasciata al podcast di Ivan Grieco, il leader di Azione ha raccontato un retroscena che riguarderebbe Piazza Pulita, lo storico talk politico di La7 condotto da Corrado Formigli.

Carlo Calenda contro Formigli

Secondo la ricostruzione di Carlo Calenda, gli autori del programma avrebbero chiesto al suo staff una sorta di “garanzia” sulla linea critica da tenere nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la puntata dedicata alla manovra economica.

Calenda sostiene di aver rifiutato qualsiasi richiesta di “indirizzo” politico, definendo la pratica non democratica e comunque fuori luogo. Una versione che, com’era prevedibile, ha scatenato polemiche e reazioni immediate sui social.

L’episodio è legato alla puntata in cui Calenda aveva poi affrontato un confronto piuttosto acceso con l’economista Jeffrey Sachs, dopo il quale aveva ribadito il proprio fastidio per il modo in cui era stata gestita la sua partecipazione.

La risposta durissima di Formigli

La replica di Corrado Formigli non si è fatta attendere. Il conduttore, solitamente molto cauto e ironico nel commentare pubblicamente le tensioni legate alla trasmissione, ha scelto Instagram per chiarire la sua posizione e rispedire al mittente tutte le accuse.

“Mentire per un politico ed un ex ministro è una cosa seria, altrove ci si dimette”, ha scritto, annunciando che, qualora Calenda accetti di rinunciare all’immunità, sarebbe pronto a vederlo in tribunale. Di fatto annunciando una querela per diffamazione.

Nel suo lungo messaggio, Formigli spiega che gli autori di un talk show svolgono il normale lavoro redazionale: verificare le posizioni degli ospiti per garantire un parterre equilibrato e dialettico. Nel caso specifico, essendo stato invitato Italo Bocchino – favorevole alla manovra – era necessario comprendere la posizione di Calenda per evitare sovrapposizioni. Nessuna richiesta di “attaccare” la Presidente del Consiglio, dunque, ma una semplice costruzione televisiva.

Una polemica che racconta il clima politico

Corrado Formigli, nel suo lungo posto, ha poi ricostruito i fatti interni alla puntata: la presenza di Calenda era stata confermata regolarmente, ma l’improvvisa assenza di Monica Maggioni aveva modificato la scaletta, lasciando Jeffrey Sachs senza interlocutore. Da qui la decisione, concordata con lo staff del senatore, di spostarlo nel segmento dedicato alla politica internazionale e al conflitto in Ucraina.

Il botta e risposta tra Calenda e Formigli arriva nel pieno della pausa festiva ma riflette un clima politico e mediatico incandescente, in cui la televisione resta ancora un terreno centrale per la narrazione e la costruzione dei messaggi politici. Tra accuse, repliche e ricostruzioni alternative, il caso conferma quanto ogni dettaglio televisivo possa trasformarsi in un fronte di scontro. E stavolta, complice la durezza dei toni, rischia di non chiudersi qui.