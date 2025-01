In occasione della sessione invernale di mercato, Calciomercato – L’Originale torna in onda su Sky e NOW con la nuova edizione.

Calciomercato – L’Originale: dal 6 gennaio al 3 febbraio 2025, in onda su Sky e NOW

Il 2 gennaio 2025 ha avuto inizio il cosiddetto mercato di riparazione per le squadre di Serie A. La finestra invernale di calciomercato terminerà precisamente il prossimo 3 febbraio.

Tra gli appuntamenti televisivi che si occuperanno di tutte le operazioni e le trattative di mercato non mancherà ovviamente Calciomercato – L’Originale, il programma di Sky Sport condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, che andrà in onda dal giorno dell’Epifania, 6 gennaio, fino al precitato giorno di chiusura del calciomercato invernale, 3 febbraio, da lunedì a venerdì, alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (e anche in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno).

Calciomercato – L’Originale on tour: le 4 nuove tappe

Dopo il tour estivo, Calciomercato – L’Originale proporrà la propria versione on tour anche in questa sessione invernale con quattro nuove tappe.

Si comincerà con Siena, in Toscana, location delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio. La seconda tappa, invece, sarà Sutrio, alle pendici dello Zoncolan, in Friuli-Venezia Giulia, che farà da sfondo alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 gennaio. La terza località, invece, sarà Prato Nevoso, in Piemonte, che ospiterà la trasmissione durante la terza settimana di messa in onda (dal 20 al 24 gennaio). Il tour, infine, si concluderà a Ossana, in Trentino, nelle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio.

Il programma, oltre a raccontare da vicino la sessione in corso di calciomercato, si collegherà con i ritiri delle squadre e con gli stadi in occasione degli studi pre e post-partita delle serate di Serie A e delle competizioni europee.

Non mancherà anche la musica con la nuova sigla di quest’edizione, Il chiodo fisso, canzone scritta e interpretata da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio.

Calciomercato – L’Originale è un programma scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia a cura di Roberto “Popi” Montoli.