Calcio, Italia-Uzbekistan Under 17, ottavi del Mondiale | Gli Azzurrini protagonisti in TV

Dentro o fuori, senza rete di sicurezza. L’Italia Under 17 torna in campo oggi all’Aspire Zone –di Doha per il primo ottavo di finale del Mondiale di categoria contro l’Uzbekistan, con calcio d’inizio alle 13.30 italiane.

Italia ai Mondiali Under 17

La formula del Mondiale è arrivata alla fase di eliminazione diretta. E gli Azzurrini nella parte bassa del tabellone arrivano al match contro l’Uzbekistan knockout con quattro vittorie su quattro, tre nella fase a gironi contro i padroni di casa del Qatar (1-0), la Bolivia (4-0) e il Sudafrica (3-1) e una ai sedicesimi, 2-0 alla Repubblica Ceca. Un solo gol incassato dall’Italia che offre e la sensazione di essere una squadra in crescita, solida dietro e sempre più incisiva davanti.

L’Uzbekistan è avversario tutt’altro che morbido: ha eliminato la Croazia ai rigori dopo essersi fatta raggiungere allo scadere, confermando carattere e organizzazione. Una nazionale arcigna, fisica e molto verticale, che il paese – che sta investendo molti soldi nelle proprie rappresentative giovanili, ha messo in mostra con ambizione e un progetto concreto, ricordando come in un Mondiale giovanile i nomi contino poco e il livello medio sia altissimo e sempre più equilibrato.

Le parole del CT Favo

La conferma arriva dal CT italiano Massimiliano Favo: “È una squadra che conosciamo e che rispettiamo: è solida, intensa e con un progetto di gioco di grande efficacia e personalità. In un torneo che ha già visto uscire squadre come Argentina, Belgio, Germania, non si può dare nulla per scontato. La risposta sarà quella del campo, dovremo dare tutto, e confermare quello che abbiamo fatto fino a oggi di buono, prestando la massima attenzione a una squadra che segna e gioca senza alcun timore”.

Le formazioni

Per l’Italia, conferma del 4-3-1-2: Longoni in porta; Marini, De Paoli, Reggiani e Mambuku in difesa; Steffanoni, Prisco e Luongo in mezzo; Inacio alle spalle del tandem Arena-Lontani. Uzbeki disposti con un 4-4-2 compatto, con Shokirov tra i pali e coppia offensiva Sodikov-Sarsenbaev.

A dirigere il match sarà il boliviano Ivo Nigel Méndez Chávez.

Italia-Uzbekistan U17, dove vederla in tv e streaming

Italia-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta integrale su Rai Sport, con collegamento dalle 13.30. In streaming il match sarà visibile gratis su RaiPlay – tramite app o sito – e sulla piattaforma ufficiale FIFA+, che propone tutte le partite del Mondiale Under 17 in streaming e in chiaro per gli utenti registrati. Contemporaneamente in campo Uganda-Burkina Faso, derby africano nella parte bassissima del tabellone dal quale uscirà la prossima avversaria degli Azzurrini se sapranno superare l’ostacolo Uzbekistan.