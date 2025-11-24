Calcio, Italia-Austria Under 17, semifinale Mondiale: orario TV, streaming e probabili formazioni

L’Italia degli Azzurrini sogna, per la prima volta dopo tanti anni al cospetto di un grandissimo risultato nel Mondiale Under 17. Dopo il Burkina Faso ora l’ostacolo si chiama Austria, ma la posta in palio è la stessa: la prima, storica finale Mondiale per l’Italia Under 17. A Doha gli azzurrini di Massimiliano Favo arrivano alla semifinale con un percorso netto, fatto di vittorie e di una crescita costante, tecnica e mentale, partita dopo partita.

Italia Under17, percorso netto

Dal girone dominato contro Qatar, Bolivia e Sudafrica alla fase a eliminazione diretta con i successi su Repubblica Ceca, Uzbekistan e Burkina Faso, la Nazionale ha costruito fiducia e consapevolezza.

L’appuntamento con l’Austria, però, è tutto fuorché semplice. I ragazzi di Zsak si sono presentati alla semifinale travolgendo l’Inghilterra 4-0, superando poi il Giappone nei quarti e confermando una solidità difensiva impressionante, con pochissimi gol subiti in tutto il torneo. Sarà una sfida fra due scuole calcistiche in salute, con tanti talenti già seguiti dai club europei e un livello agonistico da grande torneo dei “grandi”.

Italia in semifinale, il colpo di Campaniello decide il Burkina Faso

La vigilia di Italia-Austria è ancora illuminata dal lampo di Thomas Campaniello. Contro il Burkina Faso, in un quarto di finale ruvido e sofferto, l’attaccante dell’Empoli ha risolto la partita all’83’, sfruttando un errore in uscita della difesa africana e infilando il portiere con un sinistro potente dal limite dell’area. Un gol pesantissimo, arrivato dopo che i ragazzi di Favo avevano sofferto la fisicità e l’esuberanza offensiva degli avversari, anche fermati dai legni in un paio di occasioni.

Campaniello è l’uomo del momento: tre reti nelle ultime due gare a eliminazione diretta, sempre entrando a partita in corso, e una sensazione di pericolosità continua quando ha campo da attaccare. Intorno a lui, però, c’è un gruppo che funziona: Longoni è una garanzia tra i pali, la coppia centrale Reggiani-Borasio ha retto l’urto fisico del Burkina, mentre in mezzo al campo Prisco e Luongo danno equilibrio e ritmo. Davanti, oltre a Campaniello, brillano Samuele Inacio – tre gol e leadership tecnica – e la coppia Arena-Lontani, che alterna profondità e gioco tra le linee.

Italia-Austria Under17, le formazioni

Il percorso degli azzurrini racconta di una squadra capace di adattarsi alle partite: più di palleggio contro le squadre “europee”, più verticale contro quelle africane, senza perdere compattezza. L’Austria, che ha costruito la propria scalata su organizzazione difensiva e ripartenze micidiali, sarà l’ennesimo esame di maturità per una generazione che ha già fatto meglio di tutti i predecessori da quando il torneo è diventato Under 17, e sogna di entrare definitivamente nella storia.

Sul fronte tattico, Favo dovrebbe confermare l’ossatura che ha battuto il Burkina Faso, mantenendo il 4-3-1-2 che ha dato equilibrio e profondità alla squadra. In porta ci sarà ancora Longoni, protetto dalla linea a quattro con Iddrisa e Mambuku esterni e la coppia Reggiani-Borasio al centro. In mezzo, Prisco agirà da vertice basso con Luongo e Steffanoni mezzali, mentre Inacio avrà ancora licenza di muoversi tra le linee alle spalle del tandem Arena-Lontani.

L’Austria dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 molto organizzato: Posch in porta, Hofmann e Feldinger sulle corsie, Ndukwe e Pokorny centrali difensivi; in mediana Weinhandl e Markovic a schermare e impostare; sulla trequarti il trio Moser-Werner-Deshishku a supporto di Jozepovic unica punta. Un assetto che ha già fatto male a Inghilterra e Giappone e che vive sull’intensità del pressing e sulla capacità di ribaltare l’azione con pochi tocchi.

Italia-Austria Under17, orario e dove vederla in TV e streaming

Italia-Austria Under 17 si gioca oggi, lunedì 24 novembre, all’Aspire Zone di Doha (Pitch 5). Il calcio d’inizio è fissato alle 14.30 italiane.

Per chi segue da casa, la semifinale sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre: il canale sportivo della Rai garantirà studio, telecronaca e collegamenti dal Qatar lungo tutto l’arco del pomeriggio.

La partita sarà visibile gratuitamente anche in streaming su RaiPlay, tramite app o sito, dopo la registrazione al servizio, e sulla piattaforma FIFA+, che proporrà il live internazionale della sfida con immagini dal campo e contenuti aggiuntivi.

A seguire, alle 17, la seconda semifinale tra Portogallo e Brasile, nella speranza che l’Italia, qualificata per la prima finale di categoria della sua storia, possa seguire la sfida per conoscere l’avversaria con cui si giocherà il titolo. Diretta gratuita in streaming su FIFA+