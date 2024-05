La partita valida per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 andrà in onda su Rai 2, venerdì 31 maggio, alle ore 18.

Dopo la finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina trasmessa in prima serata (con le giallorosse campionesse d’Italia che hanno vinto anche il trofeo nazionale), il calcio femminile torna su Rai 2, questa volta di pomeriggio, con la nazionale azzurra impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2025, le UEFA Women’s Euro 2025 qualifying.

Venerdì 31 maggio 2024, infatti, l’Italia allenata da Andrea Soncin affronterà la Norvegia in trasferta, all’Ullevaal Stadion di Oslo (dove sono previsti circa 10mila spettatori), nella partita valida per la terza giornata del Gruppo 1 della Lega A. Italia e Norvegia si affronteranno nuovamente il prossimo 4 giugno ma con le azzurre che giocheranno ovviamente in casa, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

La situazione in classifica nel Gruppo 1 della Lega A, che include anche Paesi Bassi e Finlandia, è di assoluta parità: ogni nazionale, infatti, fino ad ora, ha conquistato tre punti.

L’Italia ha esordito con una vittoria per 2-0 contro i Paesi Bassi (gol di Giacinti e Bonfantini), nella partita giocatasi lo scorso 5 aprile allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Nella seconda giornata, però, le azzurre sono state battute dalla Finlandia in trasferta per 2-1 (gol della bandiera di Di Guglielmo), nella partita giocatasi a Helsinki lo scorso 9 aprile.

Ricordiamo che le prime due squadre classificate di ogni gruppo della Lega A (i gruppi sono quattro) si qualificano direttamente alla fase finale dell’Europeo 2025 che si giocherà l’estate prossima in Svizzera. Le squadre terze e quarte classificate, invece, accederanno agli spareggi, dove affronteranno le otto migliori nazionali della Lega C.

Dove vedere Norvegia-Italia femminile?

Norvegia-Italia andrà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 18 (il collegamento avrà inizio alle ore 17:45). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca della partita sarà affidata a Tiziana Alla mentre in studio, da Roma, ci sarà Simona Rolandi. La supervisione è a cura di Alessandro Antinelli.