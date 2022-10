Gli affezionati a Caduta Libera pochi giorni fa hanno festeggiato con Gerry Scotti le 1000 puntate del programma. A 7 anni e mezzo dal suo esordio si è trattato di un traguardo importante che, di fatto, conferma il game show tra i più longevi della storia di Mediaset. All’interno dei due speciali son tornati ‘sul campo’ i campionissimi protagonisti di questi anni con una sfida all’ultima definizione.

Son passati pochi giorni, circa una settimana, di mezzo c’è stato un altro special in cui hanno giocato concorrenti “chef”, ebbene secondo informazioni giunte a TvBlog pare che quello speciale di Caduta Libera sia ad ora l’ultimo in programma. All’orizzonte non ci sarebbero nuovi appuntamenti d’eccezione, salvo improvvisi cambi di palinsesto. Non solo, da questo weekend (15 e 16 ottobre) Caduta Libera sarà in onda con le repliche sia al sabato che alla domenica.

Questa scelta non sarebbe riconducibile ad un discorso di ascolti, seppur bisogna prendere atto delle distanze ampie in punti di share tra il game di Gerry Scotti che si mantiene su buoni risultati (nella puntata di venerdì 7 ottobre ha raggiunto il 21%) e il competitor Reazione a Catena, su Rai 1 che ad ora mantiene la leadership del preserale. Tra i due programmi si contano solitamente 5/6 punti percentuali di differenza, ma questa – lo ripetiamo – non è la causa dello stop nel fine settimana.

La certezza è che il programma andrà avanti almeno fino a metà novembre con cinque puntate inedite alla settimana, dopo di che Canale 5 darà spazio nuovamente alle repliche che solo a quel punto copriranno la fascia del preserale di Canale 5 sette giorni su sette.

Riproposizioni che traghetteranno molto probabilmente alla nuova edizione di Avanti un altro, di cui sono in corso le registrazioni delle 92 puntate previste come anticipato su TvBlog e che dovrebbero andare in onda subito dopo la fine delle festività natalizie, a partire da lunedì 9 gennaio 2023.