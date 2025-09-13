Caduta Libera, cambio di testimone: arriva Max Giusti

La nuova stagione televisiva di Mediaset promette interessanti novità e la prima arriva da uno dei game show di punta dell’azienda, condotto da sempre da Gerry Scotti. Dopo il ritorno di Paolo Bonolis con Avanti un Altro!, che continua a presidiare la fascia preserale di Canale 5 con nuove registrazioni, il palinsesto della rete è pronto a un ulteriore scossone. Le puntate inedite del programma di Bonolis garantiranno continuità fino ai primi mesi del 2026, ma già si guarda oltre: Cologno Monzese sta preparando il terreno per una mossa che promette scintille.

In questo scenario si inserisce un passaggio di testimone inatteso, destinato a lasciare un segno nella storia di Caduta Libera che tornerà con un nuovo volto al comando.

Dopo giorni di grande curiosità su chi avrebbe preso le redini del gioco delle botole, è arrivata la risposta, con un nome che forse in molti non si aspettavano: Max Giusti. Il conduttore e comico romano, reduce da una lunga carriera in Rai e da successi come Boss in Incognito e Affari Tuoi, approda a Mediaset con un incarico di primo piano.

Max Giusti, nuovo volto del preserale Mediaset

L’arrivo di Max Giusti a Canale 5 non è una semplice sostituzione, ma un vero e proprio cambio di passo strategico. Il conduttore, noto per la sua verve comica e per la capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, rappresenta l’uomo scelto dall’azienda per rafforzare la competitività in una fascia storicamente difficile. Negli ultimi anni, infatti, la Rai ha consolidato il primato con Reazione a Catena e L’Eredità, lasciando a Mediaset il compito di cercare soluzioni alternative.

Giusti eredita un programma rodato, con un format immediato e appassionante, ma dovrà anche metterci del suo per non far rimpiangere l’iconico Scotti. Il “cambio della guardia” apre inevitabilmente un’altra domanda: quale sarà il destino televisivo di Gerry Scotti? Le indiscrezioni parlano di un impegno prolungato con La Ruota della Fortuna, game show che ha riportato in auge il celebre format amato ai tempi di Mike Bongiorno e che oggi sta vivendo una seconda giovinezza. Visto il successo Auditel delle ultime settimane, appare probabile che Scotti resti alla guida del programma ben oltre l’autunno, con una programmazione che potrebbe spingersi fino al nuovo anno.

Un impegno del genere lascerebbe poco spazio a un ritorno nello slot preserale, consolidando così la scelta di affidare Caduta Libera a Giusti. Ovviamente questo nuovo scenario televisivo avrà inevitabili ripercussioni sulla concorrenza. Con Bonolis, Giusti e Scotti schierati in prima linea, Canale 5 si prepara a un autunno-inverno particolarmente competitivo. Dall’altra parte, la Rai corre ai ripari studiando possibili ritorni di storici format, mentre Stefano De Martino, con il suo Affari Tuoi, dovrà confrontarsi con un’offerta sempre più agguerrita.