Debutta oggi martedì 16 novembre su Rai 4 alle 14:30 la prima stagione di Burden of The Truth, legal thriller canadese con protagonista la star di Samllville, The Beauty and the Beast Kristen Kreuk. La serie è costruita con un importante caso centrale che copre tutta la stagione, cui si affiancano puntate dedicate a singoli casi che però finiscono in secondo piano rispetto alla vicenda principale che percorre tutte le puntate.

Burden of The Truth, la trama della serie

Paragonata a Erin Brockovich, quando incontriamo la protagonista di Burden of the Truth Joanna Hanley in realtà lavora come avvocato difensore di un’importante industria farmaceutica, ha seguito le orme del padre, lavorando nel suo studio legale insieme al fidanzato. Ma il ritorno nella sua città natale di Millwood, dopo aver costruito una carriera a Toronto, le porterà una nuova prospettiva sulla legge e sulla vita.

Iniziando a studiare il caso e a sentire le testimonianze delle ragazze che hanno citato in giudizio la società farmaceutica, Joanna si convince che i suoi clienti stanno nascondendo qualcosa di grosso che riguarda da vicino la città di Millwood. Così decide di cambiare fronte e inizierà a occuparsi delle cause dei più deboli.

Burden of the Truth le immagini

Burden of the Truth, quando in Italia?

Finora inedita, la serie tv arriva con due episodi a settimana alle 14:30 su Rai 4, dal lunedì al venerdì. Saranno trasmesse in sequenza tutte le 4 stagioni della serie, disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Burden of the Truth quante stagioni sono?

La serie tv è strutturata in 4 stagioni, la prima ha 10 episodi e le successive due 8 tutte trasmesse da CBC in Canada e da The CW negli Stati Uniti, è stata cancellata, la quarta stagione è l’ultima.

Burden of the Truth il cast

La serie tv è creata da Brad Simpson, già autore della sceneggiatura di un’altra serie tv canadese come Rookie Blue da cui arriva anche Peter Mooney attore che qui interpreta l’avvocato Billy Crawford che segue in prima persona le cause delle ragazze contro il colosso farmaceutico anche perchè è lo zio di una delle prime ragazze ad ammalarsi.

Nel corso delle stagioni scopriremo di più sul suo passato e arrivati alla quarta e ultima stagione insieme a Joanna Chang, dà vita a uno studio legale indipendente. Joanna Chang è il personaggio interpretato da Kristin Kreuk, avvocatessa di Toronto che arriva nella cittadina in cui è cresciuta per difendere l’azienda farmaceutica dalle accuse. Una volta entrata nel cuore delle vicende si rende conto di trovarsi dalla parte sbagliata così decide di cambiare anche il cognome per allontanarsi dal padre spietato avvocato. Chang è infatti il cognome della madre, mentre Hanley il cognome paterno abbandonato.

Nel cast troviamo anche Star Slade nei panni di Luna Spence, assistente e sorellastra di Joanna, Nicola Correia-Damude è Diane un’amica di Joanna, Meegwun Faribrother è Owen Beckbie poliziotto nativo americano.