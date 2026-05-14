Buonvino – Misteri a Villa Borghese, dove rivedere tutte le puntate

Se hai mancato l’appuntamento con il debutto di Giovanni Buonvino, il personaggio nato dalla penna di Walter Veltroni e interpretato da Giorgio Marchesi, non c’è motivo di preoccuparsi.

La narrazione dei gialli ambientati nel cuore verde di Roma è accessibile attraverso diversi canali che coniugano la tecnologia digitale alla classica programmazione televisiva.

Dove rivedere tutte le puntate perse

Il metodo più rapido e flessibile per recuperare gli episodi è senza dubbio RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai ospita una sezione interamente dedicata alla serie dove le puntate vengono caricate subito dopo la messa in onda lineare su Rai 1.

Il servizio è totalmente gratuito e richiede solo la creazione di un account per sbloccare la visione su smart TV, tablet, smartphone o computer. Oltre agli episodi interi, come i segmenti dedicati al primo caso intitolato “Il caso del bambino scomparso”, la pagina ufficiale offre spesso clip di approfondimento e contenuti dietro le quinte della produzione.

A differenza della TV tradizionale, lo streaming permette di gestire la visione in totale autonomia, mettendo in pausa o rivedendo scene specifiche per seguire con attenzione ogni indizio.

Per chi preferisce un approccio diverso, RaiPlay offre anche la funzione Guida TV o Replay. Navigando nel calendario dei giorni passati, in particolare giovedì 7 e giovedì 14 maggio 2026, è possibile selezionare il canale Rai 1 e far ripartire il programma esattamente come è stato trasmesso. Questa opzione risulta ideale per chi desidera vivere l’esperienza della messa in onda integrale, includendo i lanci originali del palinsesto.

Il viaggio di redenzione professionale del vicequestore Buonvino, trasferito nel commissariato del parco più celebre d’Italia, resta sempre accessibile. Che tu scelga l’immediatezza della pagina ufficiale on-demand o l’attesa di un nuovo passaggio televisivo, avrai diverse opportunità per goderti l’atmosfera misteriosa dei romanzi di Veltroni in qualunque momento.