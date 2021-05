In onda eccezionalmente di martedì (d’altra parte, questa settimana il mercoledì c’è Il Commissario Montalbano e, seppur in replica, mai dire mai), Buongiorno mamma torna ad allietare il pubblico di Canale 5 con i misteri della famiglia Borghi, che stanno appassionato i telespettatori ormai curiosi di conoscere meglio tutto sui protagonisti. Nella quarta puntata, in onda questa sera, martedì 11 maggio 2021, alle 21:20, tra passato e presente non mancheranno i colpi di scena ed i sentimenti.

Cosa succede nella quarta puntata di Buongiorno Mamma?

Nella quarta puntata, Agata (Beatrice Arnera), ormai ben inserita all’interno della famiglia che continua ad ignorare il vero motivo per cui li abbia raggiunti, organizza una festa di compleanno a sorpresa per Guido (Raoul Bova). La sua reazione, però, non è delle migliori: il motivo sta in un episodio del passato.

Francesca (Elena Funari), intanto, non controlla più la sua attrazione per Armando (Erasmo Genzini), sebbene sia promessa sposa a Pigi (Nicolò Ferrero), mentre Sole (Ginevra Francesconi) inizia a ricevere delle particolari attenzioni da Federico (Federico Cesari), il padre del suo bambino.

Guido, inoltre, deve prendere una decisione su Agata, rivelando cosa sia disposto a fare pur di proteggere la sua famiglia. Questo comporta l’allontanamento di Agata dai ragazzi, ma la ragazza non sa come dirglielo. A scuola, Guido è sempre più legato alla collega Miriam (Serena Autieri), di cui scopre un segreto.

Anche Agata scopre un segreto su Vincenzo (Domenico Diele), mentre Francesca viene messa alle strette da Armando e Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) deve capire quali siano i suoi sentimenti per Greta (Rausy Giangiarè), la ragazza che accompagna a scuola. Un evento improvviso, però, cambia la vita di tutti.

Buongiorno Mamma, streaming

© Ufficio Stampa Mediaset

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.