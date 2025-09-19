Buongiorno Mamma, anticipazioni 2 puntata in onda il 24 settembre: una scoperta cambierà tutti i piani

Dopo diverso tempo ha debuttato su Canale 5 Buongiorno Mamma 3, la terza stagione di una delle serie più viste e amate degli ultimi anni. Protagonista Raoul Bova nei panni di Guido Borghi che è alle prese con i bisogni dei suoi figli, ma anche con nuovi misteri. La fiction ispirata da una storia vera ha una narrazione semplice, spontanea e a tratti coinvolgente. Non mancano i colpi di scena e i momenti di tensione, che danno alla trama quel quid che intrattiene i telespettatori.

La prima puntata ha rivelato la morte di Anna, un decesso che è stato archiviato come incidente e che invece nasconde qualcosa. Dopo il funerale di Anna l’equilibrio della famiglia Borghi vacilla: i ragazzi intraprendono strade diverse, e Agata decide di lasciare Bracciano dopo un confronto vivace con Guido, che l’accusa di interferire troppo nella sua famiglia. Il ritorno di Agata per Natale dopo diversi anni riaccende ricordi sopiti, alcuni molto tristi.

Guido comprende di aver rinunciato troppo presto a scoprire la verità sulla morte di Anna e dopo aver scoperto il diario che la moglie scriveva dopo essersi risvegliata dal coma, decide di far riaprire le indagini. Informa i figli di quanto sta succedendo e li mette al corrente che non si fermerà fino a quando non scoprirà tutta la verità. Intanto Sole ricorda di aver visto dei messaggi sul cellulare della mamma che facevano riferimento a degli incontri segreti con qualcuno e si convince che Anna aveva un amante. Per non far soffrire il padre preferisce non rivelargli la verità.

Buongiorno Mamma! Anticipazioni puntata del 24 settembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno Mamma!, che andrà in onda il 24 Settembre ,rivelano che verrà fatta una scoperta che cambierà tutti i piani della famiglia Borghi. Guido metterà in dubbio il su matrimonio e si convincerà che la moglie gli nascondeva qualcosa di importante. Per il preside sarà un momento difficile, e la verità potrebbe essere inaspettata e dolorosa, ma questa volta è determinato ad andare avanti: solo così potrà vivere sereno.

Intanto Sole comincia il suo lavoro di supplente nella scuola di Bracciano e ha il primo confronto accesso con Alessandro, professore di musica. Francesca rivela a Karim la dolce attesa, ma è afflitta da diversi dubbi da cui non riesce a liberarsi. Jacopo riprende il suo lavoro all’Onlus e decide così di rimanere a casa per stare anche al fianco del fratello minore. Agata rimanda la sua partenza per Londra, e questo insospettisce il fidanzato Mauro che decide di raggiungerla.

Laura, emergono i fantasmi del passato: cosa nasconde

Laura, interpretata da Serena Iansiti, è la new entry del cast di Buongiorno Mamma! Il suo personaggio ha conquistato Guido e gli ha fatto superare la perdita di Anna. Tuttavia nasconde qualcosa, e nella prossima puntata emergeranno nuovi dettagli sul suo passato. Agata non si fida di lei, e comprende che non ha raccontato tutta la verità in merito alla sua provenienza.

Guido crede nella donna che è convinto di amare e cerca di placare i dubbi di Agata, che si confronta con lui in merito a quanto ha scoperto sulla donna che desidera sposare. Cosa nasconde Laura? Riemergono alcuni fantasmi del suo passato e alcuni incontri inattesi mettono in discussione la sincerità del suo ruolo nella famiglia Borghi, i cui equilibri sono sempre più precari.