Buongiorno mamma 4 si farà? Cosa ne sarà della serie (e come è finita)

La serie tv Buongiorno mamma 3 è terminata solo da qualche giorno e già cresce l’attesa – e la curiosità – per il futuro della serie: Buongiorno mamma 4 si farà?

La ripsosta, per ora, è incerta. A rivelarlo è Michela Straniero, head writer e colonna portante del team di sceneggiatura che in una intervista a Fanpage ha svelato che la produzione sta lavorando al concept di una possibile nuova stagione, ma che nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

Il futuro di Buongiorno mamma

“Non so ancora rispondere perché anche noi stiamo aspettando di sapere i risultati“, ha svelato Straniero. “Nel nostro cuore, ovviamente, può andare avanti e stiamo già lavorando in questo senso per cercare ancora una volta di rilanciare. È una sfida ardua perché molto è già stato raccontato però abbiamo delle idee. Ciò non vuol dire che ci sarà la quarta stagione”.

In effetti, dopo tre stagioni di successi e tanti colpi di scena trovare un nuovo equilibrio per la famiglia Borghi non è semplice. Ma la sceneggiatrice non esclude che, se il progetto dovesse ottenere il via libera, la nuova stagione potrebbe arrivare sul piccolo schermo nel 2027, dopo un lungo processo di scrittura e produzione.

Perché Anna è morta

Uno dei momenti più discussi del finale di Buongiorno mamma 3 è stata la morte di Anna, la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta. Una scelta che ha spiazzato gli spettatori, molti dei quali avevano sperato di vedere finalmente la coppia Guido-Anna vivere il loro idillio familiare.

In realtà dietro questa svolta drammatica si celerebbe una necessità produttiva: “[È stata una sfida] realizzare Buongiorno mamma con una grande assente che era proprio l’attrice che interpretava la mamma per via di una sovrapposizione di impegni di Maria Chiara Giannetta”, ha rivelato la sceneggiatrice.

“È stata molto gentile, ci ha concesso le poche pose che avete visto nella serie e con quelle abbiamo dovuto lavorare in sottrazione. È stata una sfida difficile, ma che ci ha dato la spinta per ragionare su come fare Buongiorno mamma, senza la mamma”.

Una scelta dolorosa ma narrativamente stimolante: “Abbiamo deciso di raccontare come, dopo la morte di Anna, la famiglia si è allontanata. Nel corso delle puntate, tutti i personaggi in qualche modo riescono a superare il lutto e a ritrovarsi anche nella perdita di una figura importante come quella di Anna”.

Nel finale di stagione, l’attenzione si è concentrata su Laura, il nuovo love interest del protagonista. Un personaggio ambiguo e affascinante, sospeso tra redenzione e senso di colpa.

“Siamo partiti dall’immagine iniziale di Guido in chiesa che parla di matrimonio con un prete. Accanto a lui, però, non c’è Anna, ma un’altra donna. Doveva essere plausibile che Guido potesse innamorarsi di lei dopo avere perso Anna. In questo, Serena Iansiti è stata bravissima, perché è riuscita a dare delle sfumature ambigue al personaggio”.

Altri cambiamenti nel cast

Nel corso della terza stagione il pubblico ha notato altri cambiamenti nel cast. Nuovi interpreti per Jcopo e Michelino hanno costretto gli sceneggiatori a rivedere parte della storyline.

“All’inizio immaginavamo un Michele liceale e quindi con una storia d’amore più adulta”, ha dichiarato Straniero. “E Jacopo sarebbe stato un mentore per lui. Ovviamente, avendo abbassato l’età di Michele, abbiamo dovuto fare delle modifiche, ma siamo soddisfatti del risultato”.