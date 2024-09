Buongiorno Benessere, Vira Carbone protagonista tra collane parlanti e simulazioni

Una Vira Carbone totalmente protagonista ha caratterizzato il ritorno nel sabato mattina di Rai 1 di Buongiorno Benessere, programma nato una decina di anni fa da una costola di Unomattina, del quale riprende studio e grafica.

La conduttrice appare in video con gli occhiali da sole, spiegando che le si è rotto un capillare. Carbone tuttavia non vuole farne un dramma, così indossa una collana parlante riportante la scritta “Occhio rosso”. Subito dopo mostra la sua equipe di medici di questa premiere, come se stesse presentando la campagna acquisti della Juventus (alla luce delle ultime partite, si è rivelata molto più performante quella medica in studio).

Tuttavia si sceglie di partire dal luminare mediaticamente più famoso, in collegamento: si tratta di Matteo Bassetti, l’infettivologo che ai tempi della pandemia andò addirittura a Domenica Live con la moglie a mostrare il filmato del suo matrimonio. Quell’emergenza è ormai lontana, del Covid solo un accenno; con lui si parla del ritorno della dengue.

Successivamente la trasmissione si trasforma in un veloce magazine nel quale si parla di tutto, dagli svenimenti alla cura di polmoni e bronchi. Ed è soprattutto in questi due momenti che viene fuori la centralità di Carbone: la conduttrice si stende a terra per simulare uno svenimento, mentre più tardi si accorge con stupore che il manichino andava aperto allo scopo di trovare bronchi e polmoni dei quali aveva chiesto l’ubicazione.

Buongiorno Benessere assolve a pieno la sua funzione: i medici si distinguono per un linguaggio molto accessibile. Forse la trattazione è meno approfondita rispetto a Elisir, ma qui c’entra la durata esigua del programma di circa un’ora. Aiuta l’oggettistica costituita da medicinali, manichini e cibarie.

Per la sua naturalezza, simpatia e una certa propensione alle gaffe Vira Carbone si potrebbe accostare al compianto Luca Giurato, con il quale ha condiviso alcune citazioni da parte di Striscia la Notizia.