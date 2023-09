E’ tornato Buongiorno Benessere con la nuova edizione ed è tornata la sua padrona di casa, Vira Carbone. In realtà il programma non ha mai lasciato il pubblico di Rai 1, il ‘best of’ della scorsa edizione ha tenuto compagnia al pubblico.

Buongiorno Benessere ha sempre avuto una grossa responsabilità: comunicare con semplicità al pubblico popolare senza incappare nell’errore di un linguaggio troppo difficile, soprattutto quando si tratta di medicina. Ebbene, se il programma è arrivato alla sua undicesima stagione con un buon seguito, la sua mission si può dire ampiamente superata.

In primis è complice il rapporto che la conduttrice ha saputo instaurare con il pubblico e con gli ospiti. Non c’è traccia del solito contenuto serioso, esclusivamente chiuso nei toni bassi, tutt’altro. C’è l’informazione, c’è la divulgazione della medicina, della scienza, ma in salsa pop. Vira Carbone si può permettere il lusso di poter interagire con gli esperti con familiarità e confidenza, un canale efficace per arrivare il più chiari possibile al pubblico.

Il seguito del programma ha dato nuova linfa, evidentemente. Nuovi spazi, nuovi spunti. Uno dedicato alla longevità e uno alla corretta igiene delle abitazioni. Viene implementata l’interazione con il pubblico che può inviare domande ai medici tramite WhatsApp, nel corso della puntata.

La Carbone con il telefono in mano per tutta la durata della trasmissione (ma questo non ditelo a Pierluigi Diaco), si fa portavoce del suo pubblico, pronta ad interrompere in punta di piedi per poter dare risposte.

Tanti gli argomenti aperti e chiusi, una facile digestione e nessun rischio di saturazione. Vira Carbone sfrutta gli spazi di uno studio agile (che è lo stesso da cui vanno in onda trasmissioni come Unomattina e Storie Italiane), la conduttrice si muove continuamente. Si reca dai suoi ospiti, pone domande comuni e riceve risposte puntuali, senza giri di parole. C’è ordine, nessuna confusione, quasi un miracolo per essere alla prima.

Buongiorno benessere, prima puntata con il menù ricco

Per cominciare, ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul covid: ospite in studio il Prof. Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Con lui sono state commentati i dati sulla crescita dei contagi da Covid in Italia. Il messaggio inviato a casa è stato unanime: “Nessun allarmismo”. Ricordiamo che in passato proprio Buongiorno Benessere è stata una delle finestre di riferimento per l’informazione in tempo di pandemia.

Il Prof. Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università di Bari e il Prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista, hanno illustrato cause, sintomi e rimedi al gonfiore addominale.

Valerio Rossi Albertini come un cavallo di battaglia

Il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, sono state commentate le notizie su salute e medicina della settimana e con Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, sono state approfonditi i temi delle corrette prassi igieniche domestiche. Rossi Albertini con le sue dimostrazioni scientifiche sono uno fiori all’occhiello nel menù. Immancabile.

Con la dott.ssa Luciana Marzella, ortopedico presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano all’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, i consigli sulle cure ai tagli alle mani.

Il Prof. Giulio Maira, docente di Neurochirurgia all’Istituto Humanitas di Milano, ha dato consigli al pubblico su come allenare il cervello per prevenire l’invecchiamento mentale.

Infine il “Primo Soccorso” (tra le rubriche di servizio pubblico forse più importanti) sono stati dati suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni. Ad esempio oggi il Prof. Francesco Franceschi, primario di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso al Policlinico Gemelli di Roma, ha mostrato come intervenire in caso di soffocamento.

Buongiorno Benessere dunque conferma i suoi punti di forza che lo rendono praticamente insostituibile nel palinsesto di Rai 1.