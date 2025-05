Buffy l’Ammazzavampiri, rivoluzione nel reboot: c’è una nuova protagonista

Buffy is back. La serie della bionda teenager di Los Angeles che va a caccia di vampiri sta per tornare. Ma con una nuova protagonista.

Buffy l’ammazzavampiri è stata una delle serie più iconiche – oltre che longeve – degli anni Novanta. Scritta da Joss Whedon, già autore del film omonimo del 1992, la serie tv horror-action andò in onda in 144 episodi tra il 1997 e il 2003. Protagonista indiscussa una giovane cacciatrice di vampiri di Los Angeles di nome Buffy Summers, supportata da un gruppo di amici nella sua lotta senza quartiere contro un esercito di spietati succhiasangue e altre figure maligne.

Nel 2026 il pubblico assisterà al ritorno di Buffy, che tornerà con un reboot sulla rete Hulu, lo streaming americano di proprietà Disney. Il progetto è stato annunciato e promosso da Sarah Michelle Gellar, la storica interprete di Buffy (adesso 48enne). Buffy dunque tornerà a dare la caccia ai vampiri. Ma nel reboot ci sarà spazio per una nuova protagonista.

Buffy l’ammazzavampiri, chi è la nuova protagonista del reboot

Il nuovo capitolo delle avventure di Buffy sarà una produzione a mezza via tra un sequel e un reboot. Una sorta di ritorno al passato che guarda anche al futuro. Ci sarà ancora Sarah Gellar con un ruolo ricorrente, non dunque nei panni della protagonista assoluta che sarà invece una nuova cacciatrice. Sarà un personaggio del tutto nuovo, ancorché modellato sulla protagonista originale.

La “vecchia” Buffy rimarrà accanto alla nuova eroina nel ruolo di mentore e guida. Per interpretare la nuova cacciatrice – che dovrebbe chiamarsi Nora – è stata scelta la giovanissima attrice Ryan Kiera Armstrong. Classe 2010 (quindici anni compiuti a marzo), la Armstrong ha fatto la sua prima apparizione nella serie canadese Chiamatemi Anna (2017-2019).

Successivamente l’attrice newyorchese ha preso parte come protagonista nel film Firestarter (2022) e in The Old Way (2023). Nel 2021 è entrata a far parte del cast principale della serie tv American Horror Story, mentre dal 2024 interpreta Fern nella serie Star Wars: Skeleton Crew. Stando a quanto trapelato, nel reboot di Buffy dovrebbe interpretare una liceale riservata e timida.

Appassionata di libri, anche la nuova cacciatrice di vampiri si ritroverà suo malgrado a essere coinvolta in un’avventura ben diversa dalle normali vicende delle adolescenti della sua età, esattamente come accadde a suo tempo a Buffy. A volerla accanto a sé nei nuovi episodi della serie è stata proprio Gellar, che raccontato di aver avuto subito le idee chiare sulla nuova protagonista.

Il reboot di Buffy l’ammazza vampiri, una serie sospesa tra passato e futuro

«Appena ho visto l’audizione di Ryan, ho capito che c’era solo una ragazza che volevo al mio fianco. Avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a un’età così tenera è davvero un dono. Il bonus è che il suo sorriso illumina anche la stanza più buia», ha detto Sarah Gellar. Sui social l’attrice – nonché produttrice esecutiva del reboot – ha condiviso il video in cui comunica a Ryan Kiera Armstrong che ha ottenuto la parte.

«Che ne dici di aiutarmi a salvare il mondo? Sarai la mia prescelta?», le chiede Gellar suscitando la reazione commossa della giovanissima attrice, che proprio non riesce a trattenere l’emozione. Inutile dire che, tra lacrime e sorrisi, la risposta è stata positiva. Sulla spalle di Ryan Kiera Armstrong arriva un’eredità sicuramente ingombrante: quella del cosiddetto “Buffyverse”, l’universo Buffy.

La serie in arrivo nel 2026 sarà qualcosa di nuovo, non una semplice riscrittura delle sette stagioni originali in cui la teenager che ammazza i vampiri a Los Angeles finisce per innamorarsi di due di loro (Angel e Spike). Il reboot riprenderà però i temi portanti del Buffyverse, per conquistare il bacino della GenZ come anni prima aveva fatto breccia nell’immaginario dei Millenials.