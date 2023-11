Smoking e papillon. Bruno Vespa si è presentato così negli studi di Quarta Repubblica, lunedì sera. Un abbigliamento inedito per una prima serata televisiva, che il giornalista ha però subito motivato: “Sono scappato dall’Opera di Roma e mi hai fatto perdere anche il finale”, ha affermato rivolgendosi a Nicola Porro. “Mi scuso con te e con il pubblico”, ha proseguito, ammettendo l’inappropriatezza del look.

La prima della stagione del Teatro dell’Opera di Roma aveva preso il via alle 18 con la rappresentazione del “Mefistofele”. Evidentemente Vespa pensava di poter terminare la visione in tre ore, riuscendo a far convivere l’appuntamento con la partecipazione nel programma di Rete 4, tappa del lungo tour avviato nei giorni scorsi per la promozione del nuovo libro, “Il rancore e la speranza”. Il conduttore di Porta a Porta si è quindi confrontato, tra gli altri, con Ritanna Armeni, Alessandro Sallusti ed Erasmo Palazzotto sulle questioni riguardanti le manifestazioni femministe, il conflitto israelo-palestinese e le dichiarazioni del ministro Guido Crosetto nei confronti della magistratura.

In tal senso, esiste però un precedente risalente a quattro anni fa, quando Vespa apparve vestito in maniera simile a Cartabianca, dopo aver assistito a “Les vêpres siciliennes” di Giuseppe Verdi. All’epoca riuscì a godersi lo spettacolo per intero, senza riuscire tuttavia a cambiarsi.