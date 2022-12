Uragano Vespa: 33 ospitate in sei settimane. Col super-sprint nel mese di dicembre

Trentatré ospitate in sei settimane, di cui diciannove solo nei primi diciotto giorni di dicembre. Sono i numeri dell’ennesima impresa di Bruno Vespa, chiamato – come ogni anno – a promuovere il suo libro su ogni canale, in qualunque programma. Che sia di approfondimento, di cucina o di puro intrattenimento poco importa. Bruno c’è.

Nel 2022 è toccato a “La grande tempesta”, quarto volume dedicato all’epoca fascista che si apre con l’arresto di Benito Mussolini e si conclude con la morte e la successiva esposizione del cadavere del duce a piazzale Loreto. Un percorso avviato nel 2019 con “Perché l’Italia diventò fascista” e portato avanti con “Perché l’Italia amò Mussolini” e “Perché Mussolini rovinò l’Italia”.

Superata la fase della pandemia e in concomitanza con il trionfo di Giorgia Meloni alle elezioni, quello attuale pareva sulla carta il contesto ideale per favorire una certa narrazione. Tuttavia, il discorso fascismo mai come stavolta si è incastrato a fatica nelle dinamiche dell’attualità, con il giornalista che ha dovuto convergere a più riprese sui fatti presenti, facendolo sempre con successo. Perché al di là delle ironie, a Vespa va riconosciuto il grande merito di adattarsi con facilità e freschezza ai temi e alle linee editoriali delle trasmissioni che lo accolgono. Ecco allora la capacità di regalare titoli e spunti sui casi Soumahoro e Saviano.

La lunghissima maratona quest’anno è partita il 7 novembre a Uno Mattina, per proseguire la sera seguente a DiMartedì e il 9 a Stasera Italia.

Qualche giorno di pausa per riapparire il 15 novembre a Cartabianca, il 17 a Dritto e rovescio, il 18 al Maurizio Costanzo Show e il 20 a Non è l’Arena.

Il 24 novembre è stata la volta di Quante Storie, il 25 invece il cartellino è stato timbrato ad Accordi e Disaccordi e A Cena da Maria Latella su Sky Tg24.

Il 26 Vespa è stato ballerino per una notte a Ballando con le Stelle e, poche ore dopo si è rivisto a Sottovoce da Gigi Marzullo. Altra doppietta il 28 novembre, con le incursioni a Oggi è un altro giorno e a Quarta Repubblica.

Una netta accelerazione, come detto, è avvenuta a dicembre, col mese che è cominciato negli studi di Piazzapulita il 1°. Sabato 3 è stato quindi il turno de Il Caffè, il 4 di Zona Bianca, il 5 di Linea Notte, il 6 di Tagadà e (di nuovo) di DiMartedì.

Il conduttore aquilano non si è fermato nemmeno all’Immacolata con le partecipazioni a E’ sempre mezzogiorno e a Tg2 Post. Ed ancora, il 10 dicembre capatina a Buongiorno Benessere e Controcorrente, il 12 a L’aria che tira e Restart e il 13 a Cartabianca.

Mercoledì 14 sveglia all’alba per la performance in assoluto più riuscita e gradita, ovvero quella da Fiorello a Viva Rai2. Subito dopo tappa ad Omnibus, mentre il 15 alla lista si è aggiunto Mattino 5.

Infine, sabato 17 approdo a Tv Talk e domenica interventi a Timeline e allo speciale Telethon dei Soliti Ignoti.

Il conteggio non tiene conto delle diciotto puntate di Porta a Porta andate in onda nel lasso di tempo osservato, del commento della Prima alla Scala con Milly Carlucci e delle interviste rilasciate nei tg e nelle varie radio che spesso godono di un canale dedicato sul digitale terrestre.