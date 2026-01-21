Bruno Vespa imita sè stesso per i 30 anni di Porta a Porta: il siparietto da Fiorello a Radio 2 | VIDEO

Porta a Porta compie 30 anni. Nella serata del 21 gennaio 2026 ci sarà una puntata speciale del programma in prima serata, a partire dalle 21,45. L’obiettivo è fare un vero e proprio excursus televisivo di queste tre decadi. Bruno Vespa ha raccontato il Paese alla sua maniera, tra dibattito e interviste, e continuerà a farlo ma è necessario mettere un punto per capire com’è cambiata l’Italia al cospetto di questo importante anniversario.

Una celebrazione che non sarà esclusivamente un omaggio, ma anche e soprattutto l’occasione per ripercorrere – insieme al pubblico televisivo – stagioni che sembravano remote invece potrebbero risultare ancora profondamente attuali. In questo mix fra corsi e ricorsi storici, tanti ospiti e altrettante sorprese in prima serata (subito dopo Affari Tuoi) su Raiuno. Il conduttore della trasmissione, però, prima dell’appuntamento in prime time si concede una capatina dall’amico Fiorello: i rapporti tra lo showman e il giornalista sono ottimi.

Vespa ospite di Fiorello

Vespa è stato ospite a La Pennicanza, anche per promuovere lo speciale per il trentennale di Porta a Porta. È stata una promozione sui generis: Fiorello non ha lasciato sfuggire l’occasione per iniziare a fare la celebre imitazione del cronista. Il finto collegamento telefonico si è trasformato, nell’arco di pochi minuti, in un esperimento meta-televisivo.

La radiovisione, infatti, ha mostrato Fiorello che imitava Vespa, fin quando lo stesso cronista non è entrato nello studio radiofonico e ha cominciato a fare l’imitazione di sè stesso. Una parodia nella parodia. Qualcosa di apparentemente impossibile e anche vagamente surreale è diventato realtà: un fuoriprogramma possibile soltanto ed esclusivamente per l’anniversario della trasmissione di Raiuno. Celebrato anche su Radio 2.

Da cronista a “spalla” comica

Non è escluso, infatti, che lo showman di Augusta possa partecipare anche allo speciale Porta a Porta. Magari anche soltanto attraverso un collegamento. Intanto c’è stato l’avvicendamento radio che è già un evento per Bruno Vespa. Infatti il conduttore e cronista si presta al gioco soltanto con il mattatore siciliano. Altrimenti è difficile vederlo in altri contesti svestire i panni e l’aplomb da cronista. Una versione “inedita” di Vespa per accattivare ulteriormente i telespettatori.

Gli ascolti diranno se l’espediente “comico” avrà funzionato oppure no, il siparietto a Radio 2 già spopola sui social. In attesa dell’appuntamento in prima serata è comunque un teaser di un certo spessore, non fosse altro perchè Vespa – in una delle poche circostanze della propria carriera – sveste i panni di protagonista per diventare spalla comica. Il campanello di Porta a Porta, però, potrebbe celare altre sorprese.