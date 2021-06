4 Hotel torna questa sera, giovedì 24 giugno 2021, alle 21.25 su Sky Uno e in streaming su NOW con la sesta puntata di questa nuova stagione, che vede Bruno Barbieri sempre più impegnato nella ricerca di forme di ospitalità alternative, particolari, peculiari di alcuni territori della nostra penisola. Questa settimana lo chef esperto di hotellerie arriva in Maremma per ‘gestire’ la sfida tra quattro glamping, ovvero ‘campeggi glamour’ il cui nome nasce proprio dalla fusione tra “glamour” e “camping”. Un’ulteriore dimostrazione di come gli autori stiano cercando sempre più chiavi diverse del racconto della varietà dell’offerta ricettiva italiana che vada oltre la semplice articolazione territoriale che finora ha spesso visto in gara strutture di natura diversa accomunate dalla stessa cornice geografica: ora si procede sempre più per tipologie, oltre che per geografie. Del resto bisogna pure alimentare un format – una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che funziona e che può regalare ancora grandi soddisfazioni.

Veniamo dunque alle anticipazioni di questa sesta puntata di 4 Hotel: in gara per la ‘sezione’ Glamping in Maremma ci sono Tenuta Poggio Rosso di Diego, Be Vedetta di Anna, Camping Village Rocchette di Irene e Podere Prataccio di Luca. Ciascuno di loro ospiterà i rivali e lo chef, che soggiorneranno per una notte e valuteranno offerta e servizi, dando un voto da 1 a 10 a location, camera, servizi, prezzo e colazione. Come sempre, saranno i voti, nascosti fino all’ultimo, dello chef a confermare o cambiare il risultato. Restano poi solo altre due tappe per questa edizione: nelle prossime due settimane, Barbieri andrà in Abruzzo e Basilicata.

Ma conosciamo meglio le strutture in sfida in questa sesta puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

Tenuta Poggio Rosso

E’ un glamping immerso nella natura livornese, a Populonia, nel comune di Piombino, che dispone di 16 tende in stile country chic. Creato nel 2015 da Diego, il glamping si trova all’interno di un’azienda vinicola. Per Diego il vero glamour è un mix perfetto tra natura, opera dell’uomo e amore per il suo mestiere.

Be Vedetta

Si tratta di un relais sopra Follonica, nella Maremma grossetana, composto da una struttura principale con ristorante e 6 strutture glamping. In epoca etrusca il relais fungeva da vedetta, da qui deriva il suo nome. Anna, la proprietaria, afferma di essere stata la prima ad aver costruito un glamping in Toscana. La villa e il terreno di “Be Vedetta” appartengono da sempre alla sua famiglia, e Anna, con un passato da manager in una grande azienda a Milano, ha deciso da qualche anno di trasferirsi in campagna per intraprendere la nuova carriera nell’hôtellerie.

Camping Village Rocchette

E’ un camping nei pressi di Castiglione della Pescaia (GR) in una pineta di 13 ettari. Offre tre tipologie di sistemazione: bungalow, camping e glamping, con una piscina enorme di 2000 mq nel cuore nevralgico della struttura. Le numerosissime attività, che si organizzano all’interno, offrono un’ospitalità tipica di un villaggio turistico. Irene, la direttrice, dopo numerose esperienze all’estero in hotel ha deciso di tornare nella sua terra di origine.

Podere Prataccio

Si tratta di un agriturismo nei pressi di Scansano (GR), terra del Morellino. Luca, brianzolo di origine con un passato da imprenditore di moda, ha deciso qualche anno fa di trasferirsi in Maremma per aprire un’azienda agricola con più di 2000 piante di ulivo. Ha poi voluto sfruttare l’ampio terreno, costruendo 6 tende di ultima generazione, completamente ecosostenibili, in contatto diretto con la natura.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso Cavallonatura Centro Equestre di Marina di Grosseto.