Bruno Barbieri 4 Hotel chiude la sua stagione 2020 questa sera – martedì 20 ottobre 2020, dalle 21.15 su Sky Uno – in una delle città più belle d’Italia: per l’ottava e ultima puntata di quest’ultima stagione COVID-Free nel racconto e nella trattazione dell’hotellerie, Barbieri va, infatti, a Palermo alla ricerca del miglior hotel della città.

Dopo aver attraversato in lungo e in largo la Penisola, concentrandosi su aree e zone spesso meno battute dai grandi flussi turistici, Bruno Barbieri va in città, in uno dei centri più affascinanti ed eleganti d’Italia, crocevia di arti e cultura e dal patrimonio gastronomico inestimabile. Per i quattro albergatori in gara – Orietta, Giorgio, Fabrizio e Monica – le regole sono sempre le stesse: i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, valutando per ciascuno l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e dando un voto da 0 a 10 per location, camera, servizi, prezzo. Il voto di Barbieri resta segreto fino alla consegna del premio, 5000 euro da investire nella propria attività.

Bruno Barbieri 4 Hotel, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ed va in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), in streaming su Now Tv e Sky Go ed è poi disponibile on demand.

4 Hotel 2020, gli alberghi in gara a Palermo

Palermo Gallery

Orietta è la direttrice di questo affittacamere di lusso situato nel Salotto di Palermo, il quartiere dello shopping. La struttura si trova all’interno di un palazzo di stile liberty del 1900 e propone ai suoi ospiti di dormire all’interno di una mostra d’arte rivivendo un’epoca passata. Palermo Gallery si ispira al tema dell’arte proponendo 5 camere con 5 stili ispirati a 5 diverse epoche e artisti: l’’800 siciliano con Francesco Lo Iacono, l’Art Nouveau con Klimt, il Barocco con Caravaggio, la Pop Art con Andy Warhol e l’Espressionismo con Guttuso.

Tersane IV

Giorgio è il responsabile dei servizi di bordo di questo caicco turco ormeggiato alla Cala, nel porto principale di Palermo. Il Tersane IV vuole dare la possibilità agli ospiti di vivere la stessa esperienza di un B&B ma all’interno di una barca e vedere Palermo da un’altra prospettiva. La barca offre un servizio di BOAT & BREAKFAST funzionante da ottobre a maggio. È composta da 4 cabine doppie, ognuna col proprio bagno privato, televisione e climatizzatore.

Boutique Hotel Casa Nostra

Fabrizio è il proprietario di questo boutique hotel situato nell’antico quartiere arabo degli Schiavoni. Il nome Casa Nostra esprime il concetto di ospitalità siciliana tanto caro a Fabrizio. Il Boutique Hotel Casa Nostra, aperta da pochi mesi, ha un design moderno e innovativo, molto diverso dai tradizionali colori siciliani. Molto suggestiva la piccola piscina interna in un cortile pieno di palme e piante mediterranee.

Unìco Boutique Hotel d’Arte