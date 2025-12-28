Brigitte Bardot: un’icona che ha cambiato il Novecento

Ritratto profondo di Brigitte Bardot: tra mito, sofferenze, battaglie civili e rivoluzioni culturali dopo l’esplosione di una femminilità che ha travolto le donne cambiando per sempre il loro modo di esprimersi e di vestirsi

“La celebrità è una prigione dalla quale non si evade mai davvero” disse una volta Brigitte Bardot, in uno dei suoi rari momenti di confessione pubblica. Ed è forse proprio in questa frase che si condensa il paradosso della sua vita: un’esistenza illuminata da una fama abbagliante, e allo stesso tempo ferita, scorticata, consumata proprio da quella stessa luce.

Brigitte Bardot, la donna che non voleva essere prigioniera

Brigitte Bardot non ha semplicemente attraversato il Novecento: l’ha plasmato. Ha messo in discussione i codici morali, l’immagine della donna, il rapporto tra arte e corpo, la libertà individuale ma anche la responsabilità pubblica, rifiutando di essere orpello e contenitore: pretendendo di essere contenuto.

Ha imposto un nuovo modo di stare al mondo, spesso senza volerlo nemmeno davvero, solo con la sua presenza, un peso che tuttavia ha spesso pagato con un dolore che nessuna icona dovrebbe patire.

La sua morte chiude un capitolo e ne riapre molti. Perché per comprendere Bardot bisogna leggere tutto ciò che ha vissuto oltre la cinepresa — la battaglia feroce per i diritti degli animali, le sofferenze intime, le relazioni sbilanciate e sbagliate, le cadute e le rinascite, il rapporto difficile con un figlio che non riuscì mai a sentirsi davvero suo perché l’icona schiacciava la madre. Una storia complicata, come complicate sono tutte le vite che cambiano un’epoca.

Una rivoluzione culturale

Negli anni Cinquanta e Sessanta Bardot, quando in moltissimi civilissimi paesi le donne non avevano ancora diritto di voto, ha incarnato una rivoluzione estetica e sociale senza precedenti.

Non esisteva nulla di simile a lei: naturale, sfacciata, libera, capace di portare sullo schermo un tipo di femminilità mai visto. E mentre Hollywood esibiva il modello impeccabile, costruito, ingessato e patinatissimo, BB rompeva tutto: camminava scalza, appariva spettinata, rideva fuori copione, mostrava un’energia che sembrava appartenere a un’epoca successiva. Le sue piccole imperfezioni di stile la rendevano un’opera d’arte assoluta.

E Dio creò la donna non fu soltanto un film provocatorio: fu una dichiarazione culturale. Brigitte Bardot incarnava una donna padrona dei propri desideri, dei propri spazi, della propria corporeità. Non era la musa da ammirare: era una protagonista che rivendicava la propria presenza. In questo senso, ha anticipato temi che il femminismo avrebbe sviluppato nel decennio successivo. Con i suoi registi – Vadim, Malle, Godard – ha costruito personaggi che sfuggivano al cliché. E proprio questa autenticità, tanto rivoluzionaria quanto fragile, ha generato un fenomeno globale.

La sofferenza dietro l’immagine

Ma la storia personale di Bardot è stata molto più tormentata della sua immagine pubblica. La sua vita sentimentale è un lungo susseguirsi di relazioni che l’hanno spesso fatta soffrire e che raramente l’hanno capita davvero. I suoi uomini – registi, attori, musicisti, imprenditori – hanno spesso beneficiato della sua popolarità, usando la sua immagine per rilanciare se stessi. Bardot era un “brand” molto prima che questo concetto esistesse: ma quella forza che tutti ammiravano non era inattaccabile.

Le sue crisi depressive, culminati in almeno due tentativi di togliersi la vita, l’incapacità di proteggersi dall’esposizione costante, sono stati il contraltare di un successo smisurato. BB ha confessato più volte il senso di solitudine che l’accompagnava: paradossale per una donna che il mondo intero credeva irraggiungibile. Un mito sorprendentemente simile a Marilyn che affrontò queste stesse ansie: essere icona, ma volere accanto semplicemente un uomo e la normalità di essere se stessa.

Il figlio che non voleva essere figlio di BB

Il rapporto con il figlio, Nicolas, è uno dei nodi più dolorosi della sua biografia. Bardot non riuscì mai a vivere la maternità secondo le aspettative del mondo: il peso della fama, la pressione dei media, i tormenti personali si intrecciarono fino a creare una frattura profonda. Nicolas non ha mai nascosto di avere detestato il mito della madre, il doverla dividere tra milioni di uomini.

Un rapporto, a tratti quasi impossibile che ha inciso profondamente sulla sua vita adulta dell’attrice, anche dopo la fine della sua carriera, consegnandoci il ritratto di una madre imperfetta e vulnerabile, ma anche di una donna schiacciata dall’immagine che gli altri avevano costruito su di lei.

L’attivismo prima che diventasse mainstream

Una delle battaglie più coerenti della vita di Brigitte Bardot è stata per la tutela e la difesa degli animali e dei loro diritti. La sua Fondazione, creata negli anni Settanta, è stata una delle prime organizzazioni a trasformare la popolarità di una celebrità in un’arma efficace contro la crudeltà e la violenza sugli animali. Bardot, da molti anni ormai lontana dal cinema, ha dedicato ogni risorsa – economica, fisica, emotiva – a queste cause. Ha tuonato contro le pellicce, la caccia alle specie protette, i safari.

Oggi, in tempi in cui l’attivismo social è parte integrante dell’identità pubblica delle star, può sembrare normale. Ma quando Brigitte Bardot iniziò, non lo era affatto: difendere gli animali significava sfidare lobby, tradizioni, riti religiosi, sistemi economici, e farlo esponeva a critiche durissime. Lei non si è mai tirata indietro, spesso pagando anche qui un prezzo molto alto.

La sua posizione su altri temi – come il ruolo delle religioni nella società francese, l’islam politico, il Me Too – è stata ancora più controversa. Bardot era imprevedibile, contraddittoria, provocatoria: una donna che rifiutava l’idea di essere incasellata e che non aveva paura di dire ciò che pensava, anche quando questo la esponeva a processi mediatici e giudiziari.

Me Too, corpo e libertà

Brigitte Bardot ha spesso criticato il movimento Me Too, definendolo a volte “eccessivo”. Le sue parole sono state interpretate come una negazione delle battaglie per i diritti delle donne: un pressapochismo del tutto sbagliato in una questione molto più complessa. Bardot ha vissuto la propria emancipazione in un’epoca completamente diversa, in cui il corpo femminile era una forma di libertà e di protesta. Aveva fatto della propria nudità un atto politico, un modo per liberarsi da un modello femminile oppressivo.

La sua posizione non va letta come banalizzazione della denuncia femminile, ma come contraccolpo generazionale: chi ha vissuto la propria ribellione attraverso la seduzione, la corporeità, la provocazione, fatica a leggere la nuova cultura del consenso con gli stessi codici.

Una donna non compresa dal suo tempo

Brigitte Bardot è stata amatissima ma fraintesa almeno in egual misura. Gli uomini della sua vita non sono riusciti a cogliere la profondità della sua fragilità; l’opinione pubblica l’ha idolatrata per la sua bellezza senza comprenderne la complessità; il cinema l’ha sfruttata fino all’ultimo fotogramma senza permetterle di crescere artisticamente come avrebbe desiderato.

Eppure Bardot ha resistito. Ha deciso lei di smettere, di lasciare il cinema, di chiudere la porta a un mondo che la voleva eterna ventenne. Ha scelto la solitudine, gli animali, la lotta civile. In questo, forse, è stata più moderna di chiunque altro.

L’eredità che resta

Brigitte Bardot ha lasciato un’eredità immensa. Non solo cinematografica. Non solo estetica. Ha ridefinito cosa significa essere una donna nella società dello spettacolo. Ha trasformato un’immagine in un’arma politica. Ha imposto un modello di libertà femminile che ancora oggi influenza moda, cinema, costume, immaginario collettivo.

È stata icona, ribelle, fragile, feroce, generosa, contraddittoria. Ma soprattutto è stata sé stessa: nel bene e nel male, con tutte le luci e le ombre che ha lasciato dietro di sé.

Brigitte Bardot non è stata un’attrice. È stata un’epoca che disgraziatamente non tornerà più e che rimpiangiamo terribilmente…