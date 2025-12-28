La scomparsa di Brigitte Bardot a 91 anni segna la fine di un’epoca. La diva francese era malata da tempo, in passato si erano anche diffuse voci sulla sua morte che erano state smentite: una leggenda del cinema e della bellezza, impegnata strenuamente nella difesa dei diritti degli animali

Brigitte Bardot: età, cause decesso, marito e figli, patrimonio e eredità, carriera. Addio alla grande attrice

La notizia è stata diffusa questa mattina e confermata alle 10.15 da fonti ufficiali della fondazione dell’attrice e da alcuni familiari. Brigitte Bardot, la divina stella del cinema che ha fatto innamorare intere generazoni di fan e di colleghi è morta oggi, serenamente, nella sua tenuta. Aveva 91 anni.

Le sue condizioni di salute erano difficili ormai da tempo. A ottobre la notizia del suo decesso si era diffusa on line in modo repentino e improvviso: e Brigitte con molta ironia aveva diffuso un comuinicato molto sintetico… “non ancora, dovrete aspettare”. Ma si sapeva che sil suo quadro clinico era molto complicato.

La carriera di BB: 45 film, 70 canzoni e un impatto culturale enorme

Con oltre 45 film, sei album e una manciata di ruoli indimenticabili, Bardot ha definito un nuovo modo di essere attrice negli anni Cinquanta e Sessanta. Il suo esordio esplosivo arrivò con E Dio creò la donna, film di Roger Vadim che impose al mondo un’immagine femminile libera, autonoma, sessualmente emancipata: un terremoto per l’epoca, un cult per le generazioni successive. Il suo bikini divenne un simbolo di femminilità e di indipendenza.

Ha lavorato con registi come Jean-Luc Godard, Louis Malle, Henri-Georges Clouzot, regalando interpretazioni diventate materia di studio. Da Il disprezzo, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, a Viva Maria! con Jeanne Moreau, il suo percorso artistico ha intrecciato cinema d’autore e successi popolari. In Barbarella diventa definitivamente mito.

Parallelamente, la musica: la collaborazione con Serge Gainsbourg, i brani cult come Bonnie and Clyde e Comic Strip, con una voce sussurrata che diventava stile.

Vita privata e tormento: amori, scandali, fragilità

Al mito si è sempre affiancata una dimensione personale complessa. I matrimoni, gli amori rapidi e intensi, le relazioni con personaggi come Vadim, il suo mentore ma anche il primo grande amore, Trintignant, il grande cantante Gilbert Bécaud, Distel, Sachs. E un rapporto difficile con la maternità, l’invadenza dei paparazzi, la pressione del successo a volte insostenibile per lei, inseguita sulle passerelle e spiata da siepi e finestre… una pressione che le fece dire “vorrei essere la mia donna delle pulizie, che è anche più bella di me…”

L’eredità: un volto che non invecchia

Il corpo di Bardot – nella sua versione artistica, iconografica, simbolica – è rimasto cristallizzato nella memoria collettiva. Le sue immagini in bianco e nero, i bikini, le acconciature, gli sguardi che hanno definito la bellezza europea del Novecento. Un’icona rimasta giovane, anche quando la donna che la incarnava scelse il silenzio.

La sua eredità è duplice: da un lato il cinema, dall’altro l’attivismo. Due vite nello stesso nome.

Età e cause del decesso

Bardot si è spenta a 91 anni nella mattina del 28 dicembre 2025. Le prime comunicazioni ufficiali parlano di un aggravamento delle condizioni fisiche dovute all’età avanzata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato diffuso, come spesso accade per volontà della stessa Bardot, che negli ultimi decenni aveva scelto una vita rigorosamente privata e protetta da esposizioni mediatiche.

Mariti, figli e una vita sentimentale tormentata

Brigitte Bardot si è sposata quattro volte: con Roger Vadim nel 1952, Jacques Charrier nel 1959, Gunter Sachs nel 1966 e infine con Bernard d’Ormale nel 1992, compagno fino alla fine dei suoi giorni. Bardot ha avuto un solo figlio, Nicolas-Jacques Charrier, nato dal matrimonio con Jacques Charrier. Il rapporto tra Bardot e il figlio è stato difficile e segnato da incomprensioni, distanze e riconciliazioni mancate, complicato dalla fragilità emotiva dell’attrice e dal costante assedio mediatico di quegli anni.

Una diva destinata a restare

La scomparsa di Brigitte Bardot segna un punto fermo nella storia dello spettacolo: non solo perché muore una star, ma perché se ne va un modello. Il mondo aveva smesso di vederla da anni, ma non aveva mai smesso di guardarla.

In un’epoca in cui tutto scorre rapidamente, la sua icona resta immutata. E forse era proprio ciò che desiderava.