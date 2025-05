Bridgerton, nuovo personaggio in arrivo: la novità della prossima stagione

C’è una grande novità nella prossima stagione di Bridgerton, che al momento è in lavorazione. Le nuove puntate vedranno protagonista la storia d’amore tra Benedict Bridgerton e Yerin Ha, che entrerà sul set interpretando il personaggio di Sophie Baek. La data di uscita della serie – creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes – è fissata orientativamente per il 2026. Secondo quanto scritto su The Hollywood Reporter, la parte 1 della terza stagione avrebbe totalizzato 2,76 miliardi di minuti di visione solo negli Stati Uniti. Nell’attesa della nuova stagione, Netflix ha intanto regalato al pubblico uno sneak peek ambientato nel corso di un ballo in maschera, evento che segnerà l’incontro tra Benedict e Sophie.

Tra le novità di questi nuovi episodi c’è anche un ingaggio importante, dato che la produzione ha selezionato l’attrice Gracie McGonigal, la new entry del cast e apparsa per il momento solo in alcuni ruoli minori.

Chi è il nuovo personaggio di Bridgerton

L’interprete Gracie è già stata al centro dell’attenzione mediatica per via di un suo problema di salute. A parlarne è stato il tabloid Radio Time, che ha appunto messo in evidenza come la donna abbia affrontato un percorso di vita difficile. “Lei è vivace, piena di energia e pronta a stringere amicizie nonostante le sue sfide“, si legge sul giornale.

Il suo arrivo nella serie segna anche un momento importante per il set di Bridgerton, dato che Gracie è il primo membro del cast ad avere un’anomalia congenita a un arto. Per lei questo è anche il primo ruolo importante sullo schermo, anche perché in precedenza era apparsa solo in un episodio di The Power su Prime Video e in alcune produzioni inglesi come The Crucible e The Little Big Things.

Quando esce Bridgerton 4

La terza stagione di Bridgerton si è conclusa nel mese di giugno 2024, ma per il momento i fan dovranno aspettare ancora un altro po’ per vedere le nuove puntate sul piccolo schermo. A parlarne è stato anche lo showrunner Jess Brownell, che ha appunto spiegato: “Stiamo lavorando per uscire più velocemente, ma ci vogliono otto mesi per girare una stagione, poi gli episodi devono essere montati e doppiati in tutte le lingue“. Lo stesso ha anche affermato che la scrittura richiede tanto tempo, e che sono quindi costretti a lavorare su un ritmo di circa due anni a stagione. “Stiamo cercando di accelerare, ma più o meno siamo in quella direzione“, ha infine concluso lui.

Verso l’inizio del 2025, è intanto uscito un video teaser della quarta stagione di Bridgerton, che è stato accompagnato dalle prime immagini in anteprima delle nuove puntate. Queste scene hanno anticipato il fatidico incontro tra Benedict e Sophie durante un ballo in maschera. Pare quindi che la serie possa arrivare prima del previsto.