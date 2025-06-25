Bridgerton 4, arriva l’annuncio ufficiale di Netflix: attesa finita

Netflix ha annunciato che le riprese della quarta stagione di Bridgerton sono ufficialmente concluse. Sui canali social della piattaforma, è stato infatti pubblicato un video divertente nel quale si vedono gli attori principali della serie tv dopo l’ultimo ciak. Tra questi sono spuntati Nicola Coughlan e Adjoah Andoh.

Le novità di Bridgerton 4 e l’ultimo annuncio

La caption recita: “Cari Lettori, le riprese della quarta stagione di Bridgerton sono ufficialmente terminate. Non perdetevi la prossima stagione”. Al momento non è ancora stata comunicata la data di uscita delle nuove puntate, ma si pensa che possano essere trasmesse non prima del 2026, com’è stato reso noto sempre da Netflix, nonostante la data ufficiale non sia ancora stata annunciata. Si sa però che la quarta stagione sarà del tutto incentrata sul personaggio di Benedict e che la rinomata serie è stata rinnovata anche per una quinta e sesta stagione.

L’autrice dei romanzi da cui è tratta la storia – Julia Quinn – ha inoltre assistito alle riprese e ha guardare anche qualche episodio del tv show. “Ho letto tutte le sceneggiature e ho visto alcuni episodi” – ha fatto sapere la scrittrice – “Ho visto alcune scene mentre venivano girate, e quella su cui c’è stato il lavoro maggiore era una scena corale. Quindi ci sono molte persone coinvolte. È qualcosa di davvero speciale a cui assistere, perché una delle cose che, secondo me, la serie riesce a fare molto bene è catturare il senso di famiglia. Poterlo vedere dal vivo, o quasi dal vivo, è davvero emozionante”.

Il cast della quarta stagione

Grandi ritorni nella serie Netflix. Tra i personaggi che intratterranno nuovamente il pubblico ci sono Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Francesca (Hannah Dodd) e Hyacinth (Florence Hunt), e di Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh), Lady Portia Featherington (Polly Walker) e altri. Osserviamo poi anche i nuovi volti Lady Araminta Gun (Katie Leung) e Posy Li (Isabella Wei). Al cast si aggiunge anche Michelle Mao nel ruolo di Rosamund Li, oltre a Emma Naomi e Hugh Sachs, chiamati a interpretare rispettivamente Alice Mondrich e Brimsley. L’attore Jonathan Bailey sarebbe invece tornato solo per un cameo, nei panni del visconte Anthony Bridgerton.

La trama

La quarta stagione di Bridgerton sarà soprattutto incentrata sul secondogenito della famiglia, cioè il bohémien Benedict. I suoi due fratelli sono entrambi felicemente sposati, ma nonostante questo lui è sempre più restio a sistemarsi. Ad un certo punto incontra però una bellissima Lady d’argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Tra i due è amore a prima vista. La storia si basa sul romanzo La proposta di un gentiluomo, ispirato vagamente alla fiaba di Cenerentola e scritto da Julia Quinn.