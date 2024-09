Brennero, la conferenza stampa della fiction in liveblogging

Dal 16 settembre 2024 il lunedì sera di Rai 1 si tinge di mistero e thriller con Brennero, la nuova serie tv che mette i due protagonisti, appartenenti a due mondi differenti, alle prese con una pericolosa caccia a un serial killer: una storia presentata nella conferenza stampa dedicata alla fiction.

Oggi, giovedì 12 settembre 2024, alle 12:00, nella Sala B della sede Rai di Viale Mazzini, a Roma, Brennero si presenta alla stampa, per svelarne i dettagli che puntano a conquistare il pubblico della rete ammiraglia. Presenti i protagonisti Elena Radonicich e (in collegamento) Matteo Martari; in sala anche il regista Giuseppe Bonito, che ha diretto la seconda parte della serie (la prima è stata affidata a Davide Marengo).

Prodotta da Cross Productions in collaborazione con Rai Fiction, Brennero è composta da otto episodi, in onda per quattro prime serate. Protagonisti sono una Pm originaria di una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua e cultura italiana con un passato difficile, costretti a lavorare insieme al caso di un serial killer.

Superando le reciproche diffidenze e facendo squadra, Eva Kofler (Radonicich) e Paolo Costa (Martari) daranno la caccia allo spietato assassino, tornato a colpire dopo anni, riaprendo le ferite e le tensioni culturali che hanno segnato per decenni la città di Bolzano.

Scritta da Carlo Mazzotta, Andrea Valagussa, Giulio Calvani e Daniele Rielli, il cast della serie include anche Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Giovanni Carta, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Anita Zagaria, Katia Lechthaler, Lia Grieco e Paolo Briguglia.