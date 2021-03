Metti un pomeriggio di metà marzo, in zona Rossa o Arancione (la Bianca Sardegna la escludiamo) e quella botta di nostalgia che ti prende dopo pranzo, tra una lezione in DAD o una video conferenza di lavoro. Metti che poi ad alimentarti quella voglia ti aiutino quegli abili operatori del profilo Twitter di Netflix ed ecco che improvvisamente la bolla Twitter italiana si ritrova improvvisamente invasa di appassionati di serie tv.

Se girando nel vostro micro-cosmo Twitter vi state chiedendo perchè in tendenza ci sia Breaking Bad con oltre 10 mila Tweet generati o Game of Thrones con oltre 6 mila, ecco la risposta è da rintracciare in questa domanda gettata così nella mischia social da Netflix Italia: pubblicare una classifica delle 3 serie tv preferite di tutti i tempi.

Scrivi qui la TOP 3 ASSOLUTA delle tue serie tv preferite di tutti i tempi. Sì, è difficilissimo, ma puoi farcela. — Netflix Italia (@NetflixIT) March 18, 2021

Nel giro di poche ore arrivano oltre 2 mila “cuoricini”, tremila e duecento risposte a questo post generando un corto-circuito che dal profilo social di Netflix si allarga alla sfera social generale di Tweet. E i titoli più nominati finiscono in successione in tendenza su Twitter con il boom assoluto di Breaking Bad a conferma della passione che ancora in Italia c’è per questa serie tv.

Certo la maggior parte di questi tweet sono legati a chi si domanda perchè ci sia Breaking Bad o Game of Thrones in tendenza, accompagnati dall’immancabile foto divertente, meme o immagine della serie tv in questione. Spuntano così i ricordi di Grey’s Anatomy, Peaky Blinders e i vari riferimenti di ciascuno al proprio personaggio preferito, alla scena più amata. Inevitabilmente i fan del Trono di Spade ricordano quel finale che ancora non hanno digerito, aspettando che uno dei tanti spinoff/prequel in preparazione riesca a vedere la luce del sole provando così a lenire le ferite di un deludente addio.

In un pomeriggio di fine inverno il mondo delle serie tv si è preso Twitter, strappando le tendenze all’attualità della pandemia, del Covid, della geo-politica o alle notizie sportive. Magari ci sarà chi, preso dalla nostalgia di rivedere quel nome di Breaking Bad sparato in tendenza, accederà al proprio profilo Netflix iniziando una maratona della serie, chi magari starà navigando alla ricerca del significato di quel nome (ah pochi fortunati che potranno così lasciarsi stupire dalla serie) e chi guarderà da lontano tutto questo pensando “io c’ero quando bisognava essere un po’ “pirati” per scoprire queste serie tv”. Ma non lo dirà ad alta voce per evitare di sentirsi apostrofare “ok boomer” da dietro uno schermo.