Questa sera va in scena il terzo appuntamento in una settimana con la Nazionale di calcio. Rai1, infatti, trasmetterà in diretta da Sarajevo Bosnia-Italia, ultima partita della fase a gironi della Nations League. Gli azzurri sono primi nel gruppo (grazie alla vittoria di domenica contro la Polonia) e con una vittoria si garantirebbero l’aritmetica qualificazione alla Final Four che dovrebbe disputarsi a Milano e Torino nell’ottobre 2021.

In realtà, l’Italia potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, se l’Olanda non riuscisse a vincere in Polonia. O, addirittura, potrebbe andar bene una sconfitta, nell’eventualità di un pari nell’altra gara del girone.

In panchina anche questa sera non ci sarà Roberto Mancini, ancora in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus, bensì il suo vice Chicco Evani.

Bosnia-Italia avrà inizio alle ore 20.45, ma il collegamento gestito da Marco Lollobrigida con Claudio Marchisio partirà alle ore 20.35, subito dopo il Tg1. La telecronaca del match sarà affidata, come consuetudine, ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre le interviste e gli interventi da bordocampo saranno a cura di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi.

La giornata azzurra, targata Rai, non si limita all’impegno degli Azzurri in Bosnia. Infatti, alle 17.30 Rai2 trasmetterà in diretta Italia-Svezia Under 21, ultimo match del girone di qualificazione per la squadra di Paolo Nicolato, che, con il primo posto già garantito dopo le vittorie della scorsa settimana in Islanda e Lussemburgo, lascerà spazio a chi, finora, ha giocato di meno.

Il ct degli azzurrini, così, avrà la possibilità di fare esperimenti in vista della seconda fase del torneo continentale in programma dal 24 al 31 marzo 2021 in Ungheria e Slovenia. Ad esso vi prenderanno parte, insieme alle nazionali dei due paesi ospitanti, le prime classificate e le cinque migliori seconde dei nove gironi.

La telecronaca di Italia-Svezia Under 21 sarà di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con interviste e interventi da bordocampo di Andrea Riscassi.