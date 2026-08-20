Bonolis chiude la porta a Sanremo, ma non alla musica: Taratata punto fermo della nuova stagione televisiva

Paolo Bonolis ha detto no a Sanremo. Il conduttore romano ed ex Direttore Artistico della kermesse canora ha dato la sua “benedizione” televisiva a Stefano De Martino: “Largo ai giovani, è giusto che lo faccia lui, io ho 65 anni e ho le mie cosette da fare”. Una frase che vale una stagione. Bonolis tornerà protagonista su Mediaset, con qualche proposta in Rai (non ancora accolta). “Si fanno sentire spesso – ammette il conduttore a Il Foglio – potrebbe succedere qualcosa”.

Insomma il noto presentatore non si culla sugli allori, qualcosa da fare ce l’ha e non è un eufemismo. Il lavoro da fare è molto e deve selezionare le sue priorità in un’agenda fitta di impegni. Avanti Un Altro rimane sulla lista principale. All’ordine del giorno c’è la trasmissione preserale, ma non solo. L’altro programma che Bonolis deve portare avanti è Taratata. Un esperimento riuscito da parte di Mediaset che lo scorso anno, in concomitanza con il Festival di Sanremo, ha messo in scena un evento diviso in due serate di musica dal vivo e interviste.

Paolo Bonolis e la musica dal vivo

Tutti artisti di prima fascia: da Fiorella Mannoia a Giuliano Sangiorgi passando per Luciano Ligabue ed Emma, fino a Elisa e Francesco Renga. Una passerella importante alla ChorusLife Arena di Bergamo che vuole far capire che determinati eventi non sono una rarità, ma un’eccezione che può ripetersi anche in altri contesti da definire. In altre parole: Sanremo è Sanremo, ma c’è dell’altro. Bonolis riesce a renderlo persino appetibile, segno che l’esperienza da Direttore Artistico non si esaurisce al Teatro Ariston ma diventa bagaglio da conservare e – all’occorrenza – riproporre ovunque.

Taratata è stato premiato, lo scorso anno, anche dallo Share. Al punto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non rinunciare a una macchina televisiva così perfetta. Squadra che vince non si cambia: Paolo Bonolis, pertanto, resta al suo posto. Si alterneranno, tuttavia, artisti diversi. Ugualmente grandi e appetibili. Un bis necessario dopo i fasti della passata stagione. Il valore aggiunto del contenitore è la funzione dell’artista: esegue due brani, uno di successo e l’altro inedito. Magari ancora da presentare, per favorire un’anteprima eccellente. Come afferma un noto claim radiofonico: un successo del momento, un successo del passato. Tra ricordi e nuove emozioni, poi, gli artisti coinvolti si raccontano in un’intervista breve ma intensa. Bonolis è maestro di tempi e riflessioni, riesce sempre a toccare le corde giuste e non si parla esclusivamente di musica.

Taratata torna su Canale 5

Questo mix vincente tornerà sul piccolo schermo. Quindi Bonolis scalda i motori e, con la collaborazione di Mediaset, già lavora alla prossima scaletta di Taratata. De Martino farà Sanremo, ma la grande musica è di casa anche a Mediaset. Gli eventi condivisi, siano essi un concerto o un’esibizione dal vivo accompagnata da racconti specifici, fanno sempre la differenza. Ecco perché la generalista comincia a interessarsene davvero. Anche la Rai sta cercando, infatti, di seguire una determinata scia che non si esaurisca subito dopo la kermesse nella Città dei Fiori. Le note, tutt’altro che dolenti, continuano a risuonare sul piccolo schermo.