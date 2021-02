Oggi, venerdì 12 febbraio 2021, torna in campo la Serie A di calcio. In campo stasera, con calcio di inizio alle ore 20.45, Bologna-Benevento. Si tratta del primo anticipo della 22esima giornata che si concluderà lunedì sera.

Da una parte i rossoblu allenati da Sinisa Mihajlovic, dall’altra i giallorossi guidati da Filippo Inzaghi. Entrambe le squadre hanno 23 punti in classifica. Il Bologna è reduce dalla rotonda vittoria esterna contro il Parma, mentre il Benevento nello scorso turno ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria.

La gara di stasera sarà preceduta da 23, in onda dalle 20, con in studio Federica Masolin, Lorenzo Minotti e Stefano De Grandis. Il programma andrà in onda anche subito dopo il fischio finale della sfida, dalle 22.40 alle 24.00.

Ricordiamo che per ogni turno di Serie A Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Da segnalare, infine, che domani è in programma anche il big match tra Napoli e Juventus con calcio di inizio alle ore 18.00, mentre alle 15.00 si gioca Torino-Genoa. In serata, alle 20.45, tocca a Spezia-Milan. Domenica, invece, le altre gare, tra cui Inter-Lazio, prevista allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45. Lunedì la 22esima giornata si chiuderà con Verona-Parma.

Tutto ciò mentre fuori dagli stadi si sta giocando la partita dei diritti tv della Serie A del triennio 2021-2024. Per il momento non ci sono ancora decisioni definitive, con il verdetto che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

VENERDÌ 12 FEBBRAIO

ore 20.45

Bologna-Benevento in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi; bordocampo Marco Nosotti