Bocelli, corsa in ospedale per il figlio: il malore e l’ipotesi botulino

Amos Bocelli – figlio di Andrea – è finito in ospedale per sospetta intossicazione da botulino. Il giovane ha 30 anni, è il primogenito del tenore e di lavoro fa l’ingegnere. Dopo aver mangiato un panino in un chiostro di Porto Cervo, ha accusato un malore e ha subito raggiunto il pronto soccorso.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

A raccontarne l’accaduto è stato il giornale La Nuova Sardegna. Amos si è sentito male dopo aver mangiato in un posto situato proprio vicino a uno dei più famosi locali della Costa Smeralda. Qualche ora dopo, il trentenne ha infatti accusato forti dolori addominali e nausea, tanto che è scattato il dubbio che potesse trattarsi di intossicazione da botulino, dato il recente episodio avvenuto proprio nel sud della Sardegna che ha portato alla morte di una donna di 38 anni. Amos è quindi stato accompagnato dal papà Andrea al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Dopodiché, è stato preso in cura dalla dottoressa Roy Beretta, che si occupa del dipartimento emergenza presso la struttura. E’ stato sottoposto a diversi esami specifici ed è stato escluso il sospetto di disintossicazione. Non si sarebbe trattata quindi di una causa grave, ma di una diagnosi che al momento non è stata rivelata ma che ha permesso al giovane di uscire dall’ospedale qualche ora dopo. Il figlio di Bocelli è infatti stato dimesso nella notte tra il 10 e l’11 agosto e i medici gli hanno dato tutte le indicazioni per riprendersi al meglio.

Chi è Amos Bocelli

Il primogenito del tenore ha sempre dimostrato di avere una forte passione per la musica, soprattutto per il pianoforte. Ha studiato all’Istituto Superiore L. Boccherini e, dopo essersi diplomato, ha percorso la stessa strada del papà. Ha infatti partecipato alla registrazione dell’album Si di Andrea Bocelli, collezionando anche altre esperienze musicali. In più si è laureato in Ingegneria Aerospaziale presso l’Università degli Studi di Pisa, e si è specializzato con un master in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale. Amos ha infatti ottenuto importanti ruoli come quello nel consiglio di amministrazione di Almud Edizioni Musicali e della Fondazione Andrea Bocelli, dove svolge un ruolo di supporto alle attività legate al papà.