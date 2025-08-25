Bobby Brazier lascia EastEnders: “Lascio tutto e cambio vita”

C’è chi farebbe di tutto pur di ottenere la fama, il successo e i soldi. Ma c’è anche, caso rarissimo, chi dopo avere ottenuto tutto quello che avrebbe desiderato decide di prenderne definitivamente le distanze.

È il caso, davvero clamoroso e più unico che raro rappresentato da Bobby Brazier, giovane promessa della televisione britannica e volto amatissimo di EastEnders, che ha deciso di dire definitivamente addio alla recitazione e alla popolarità.

Bobby Brazier, addio a EastEnders

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, il 22enne, figlio dell’ex modella Jade Goody e di Jeff Brazier, avrebbe scelto di ritirarsi in India per intraprendere un percorso spirituale insieme a una comunità di Hare Krishna.

Il suo personaggio, Freddie Slater, aveva conquistato il pubblico sin dal debutto nel 2022, con trame intense che ne avevano messo in luce il talento. La BBC ha confermato che l’attore lascerà la soap a breve, ma non ha escluso collaborazioni future lasciando intravvedere la possibilità di una scelta magari momentanea e non del tutto definitiva e a tempo indeterminato da parte della giovanissima superstar.

Una carriera in ascesa

Negli ultimi tre anni, Bobby Brazier aveva conosciuto un successo crescente. Nel 2023 aveva partecipato a Strictly Come Dancing, arrivando fino alla finale e classificandosi al secondo posto assoluto. Ma la sua popolarità è ulteriormente cresciuta con il ruolo nella serie Curfew, che gli aveva fruttato un National Film Award UK. Premi e riconoscimenti che sembravano aprirgli la strada verso una carriera brillante e duratura.

Eppure, nonostante i successi, Brazier ha deciso di prendere una direzione completamente diversa. Secondo una fonte vicina al giovane… “Bobby è entusiasta della sua scelta, ne parla con tutti e sostiene che la sua felicità dipenda da questo nuovo percorso spirituale”.

Bobby Brazier e la scelta Hare Krishna

La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo per trasferirsi in India e vivere in un ashram Hare Krishna ha sorpreso colleghi e fan. Si tratta di un movimento religioso nato in seno all’induismo e noto per la sua dedizione alla spiritualità, alla meditazione e al canto collettivo. L’ex Beatles George Harrison era un appassionato seguace della filosofia induista e a più riprese aveva deciso di recarsi in India per lunghi soggiorni presso un ashram.

Per Brazier, che ha perso la madre da bambino e ha vissuto gran parte della sua adolescenza sotto i riflettori per via della grande popolarità di suo padre, questa scelta rappresenterebbe anche una ricerca di stabilità e significato lontano dalle pressioni del successo. “Il suo cuore è nel posto giusto – ha commentato un conoscente – anche se molti faticano a comprendere perché lasci una carriera così giovane e nel momento di maggiore successo”.

Tra fede e futuro

Secondo le indiscrezioni, Brazier resterà in India almeno un anno. Non è escluso un suo ritorno sulle scene in futuro, ma al momento l’intenzione è quella di dedicarsi completamente alla vita spirituale.

“La mia scelta è questa, mi rende felice e non è negoziabile, non so cosa farò dopo – ha confessato in una recente intervista Brazier – la mia priorità in questo momento è il mio benessere spirituale. Voglio esplorare nuove possibilità e capire cosa davvero mi rende felice”.

La BBC, pur confermando l’addio a EastEnders da parte dell’attore ha voluto salutarlo con affetto: “Auguriamo a Bobby ogni bene per il futuro”. Parole che riflettono il rispetto per un giovane che ha saputo conquistare il pubblico, ma che oggi sceglie di seguire con molta coerenza un cammino estremamente diverso.

Reazioni e riflessioni

La decisione di Bobby Brazier ha scatenato un acceso dibattito in Gran Bretagna. C’è chi lo ammira per il coraggio di rinunciare a fama e denaro in favore di una ricerca spirituale e chi invece interpreta la scelta come un passo avventato. Resta il fatto che, a soli 22 anni, Brazier ha deciso di riscrivere la propria vita.

Il suo addio lascia un vuoto nel cast di EastEnders, autentico kolossal della produzione televisiva inglese, 42 stagioni e oltre 7200 puntate.