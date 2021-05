Un vero e proprio viaggio alla riscoperta del nostro Bel Paese, l’Italia, quello che intraprenderanno in prima visione assoluta su Food Network con il nuovo show Bobby and Giada in Italy, a partire da questa sera alle ore 22:00. Un nuovo format sul quale Food Network punta parecchio e dal quale ci si aspettano ottimi risultati soprattutto per i due protagonisti che lo caratterizzeranno. Come possiamo intuire dal titolo, infatti, ancora una coppia a farla da padrone ma di fatto una coppia ben nota in Italia così come negli States e che anche molti tra noi ormai conosceranno bene: Bobby Flay e Giada De Laurentiis, nipote del celeberrimo produttore cinematografico Dino De Laurentiis capace di fare la grande storia del Cinema Italiano in Italia così come nel resto del mondo. Bobby e Giada sono anche due dei volti televisivi più famosi e amati degli Stati Uniti, ed anche per questo l’attesa per il debutto anche in Italia è veramente tanta.

Bobby and Giada in Italy racconterà dunque dell’Italia “a modo loro”, vissuta ed esplorata in prima persona da Bobby e Giada, coppia di conduttori tra i più amati degli States nonché volti decisamente apprezzati del mondo Food oltreoceano. Giada, in particolar modo, in una precedente intervista a Il Giornale aveva spiegato:

“Bobby and Giada in Italy è un’esplorazione, è la comparazione dei modi differenti che abbiamo Bobby ed io di vedere l’Italia. Io sono nata qui e ho qui parte della mia famiglia”.

Giada infatti, come già detto nipote di Dino De Laurentiis, è italiana ma è anche molto celebre negli Stati Uniti per aver vinto un Emmy per il programma Everyday Italian, per aver scritto innumerevoli libri di cucina e per essere molto seguita sui Social Network.

Bobby Flay invece è nientemeno che uno degli Chef più famosi degli States, oltre ad essere un carissimo amico di Giada. Bobby ha già lavorato a diversi programmi televisivi americani come Chef ma non solo, è anche titolare di più ristoranti e come Giada ama follemente l’Italia.

Come dichiarato sempre dalla stessa Giada a Il Giornale:

“Questa serie nasce dal confronto, dai discorsi che facevamo fra cosa amavo io e cosa amava lui di Roma”.

Bobby and Giada in Italy vedrà quattro puntate immerse nella Dolce Vita italiana per un viaggio enogastronomico che partirà dalla Città Eterna, Roma, per proseguire successivamente in Toscana per evidenziare anche le differenze di quotidianità vissuta tra la campagna e la città. Ospite del programma anche Veronica De Laurentiis, mamma di Giada che verrà intervistata all’interno dello show.

Tra le curiosità che avremo modo di riscoprire a partire da stasera in Bobby and Giada in Italy, anche tutti i segreti sul pecorino, la lavorazione del miele partendo da un allevamento di api, la visita ad un antico mulino a vento per poi concludere in bellezza con una suggestiva visita al borgo di Montalcino.

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie è disponibile anche in streaming su discovery+.