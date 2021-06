Milano torna ad essere protagonista delle serie tv: dopo Made in Italy, Doc-Nelle tue mani, La Compagnia del Cigno e Zero, è ora la volta di Blocco 181, la nuova produzione di Sky Studios di cui da poche settimane sono cominciate le riprese. Solo oggi, però, Sky rilascia il primo video di backstage (che potete vedere qui sotto) e le prime immagini a cura di Gabriele Micalizzi, uno tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo e collaboratore di numerose testate internazionali.

Otto gli episodi di questa serie Sky Original, prodotti con TapelessFilm e Red Joint Film, in onda prossimamente su Sky e su Now. Come annunciato fin dall’inizio, la produzione si sta avvalendo della collaborazione di Salmo, pioniere del rap italiano, qui nell’inedita veste non solo di attore, ma anche di supervisore, produttore musicale e creativo.

Tre i protagonisti della serie, interpretati da altrettanti giovani attori:(“El Chapo”) sarà, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita;(I Medici, La Mafia Uccide Solo d’Estate-La Serie) ed(“Non odiare”) saranno invece rispettivamente rispettivamente, due amici uniti come fratelli. Nel cast anche, nei panni di, e Salmo, appunto, che sarà, a capo di un’attività criminale.

La location al centro del racconto -definita da Sky “una storia di amore, vendetta, libertà e affermazione personale”– sarà il Blocco 181 che dà anche il titolo alla serie, un complesso residenziale alle porte di Milano, da subito al centro delle riprese. Conflitti generazionali, empowerment femminile, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere saranno i temi portanti degli episodi, diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra–La serie, “La Doppia Ora”) con Ciro Visco (Gomorra 4, Doc–Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio (che ha all’attivo campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e collabora con molte case di produzione di tutto il mondo).