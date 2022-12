Una tradizione, un appuntamento fisso. Quasi come il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Come ogni 31 dicembre, a partire dalle 23.30 e per oltre tre ore e mezzo, Blob regalerà agli spettatori il riassunto puntuale e a tratti spietato dei dodici mesi appena trascorsi.

Se nel 2021 il titolo scelto fu L’anno del Dragone (con chiaro riferimento all’ex premier), per il 2022 si è optato per I sopravvissuti. Al centro del racconto ci sarà inevitabilmente la guerra in Ucraina, esplosa lo scorso 24 febbraio e tuttora in corso. Un conflitto che ha sconvolto il panorama internazionale e che in Italia ha portato alla scoperta di nuovi volti prima sconosciuti, come il professor Alessandro Orsini.

Non mancherà il focus sulla politica italiana in fermento, con le dimissioni di Mario Draghi, le elezioni svolte a settembre e la vittoria di Giorgia Meloni. Senza dimenticare la coda della pandemia, le emergenze climatiche, la tragedia della Marmolada e le alluvioni nelle Marche e ad Ischia.

La produzione di Blob proseguirà anche domenica 1 gennaio, alle 20, quando andrà in onda un episodio speciale dedicato alla satira.

Realizzato da Simona Buonaiuto e Cristiana Turchetti, la puntata si concentrerà sui grandi imitatori dei politici italiani. Con una carrellata di personaggi classici e attuali, saranno proposte le performance più divertenti di Corrado Guzzanti, Alighiero Noschese, Maurizio Crozza, Neri Marcorè e tanti altri. Un racconto divertito e irriverente della classe politica italiana, in cui vero e falso, realtà e imitazione si confondono fino a rendersi, a tratti, indistinguibili.