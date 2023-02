L’indagine per danneggiamento a carico di Blanco ha infiammato anche il dibattito a Piazzapulita, con Corrado Formigli che ha fornito una lettura alternativa della vicenda, allargando il campo alla politica. “Questo è un trucchetto per cercare di far fuori la dirigenza Rai attuale”, ha affermato il conduttore. “Stanno cercando di trovare la magagna per far fuori Fuortes”.

L’accusa al cantante è legata all’esibizione andata in scena all’Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico.

La provocazione di Formigli è stata immediatamente raccolta da Nunzia De Girolamo, ospite ricorrente del programma di La7 e, al contempo, volto di Rai1, dove è alla guida di Ciao Maschio. “I magistrati penso che se ne freghino di Fuortes”, ha obiettato. “Se aprono un’indagine è perché quello è un palco pubblico, in diretta, davanti a tanti milioni di persone, di un’azienda pubblica. Anche se mi dà fastidio quell’indagine, è un atto dovuto”.

Parole che hanno scatenato la contro reazione di Formigli, che ha evidenziato la posizione ‘interessata’ della De Girolamo: “Vabè, devi difendere l’azienda…”.

Ad innescare la miccia era stato qualche minuto prima Clemente Mastella, nel pieno della discussione sull’assoluzione di Berlusconi nell’ambito del Ruby-Ter: “A dire il vero, oggi mi sono interessato più ad un’altra vicenda e questo la dice lunga su una crisi che c’è sul piano della politica giudiziaria. A me non è piaciuto Blanco, lo avrei preso a calci nel sedere, ma vi pare che si inizi un’indagine perché ha rotto i fiori a Sanremo? Questo porta ad uno sconcerto sul piano generale”.