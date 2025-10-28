Blanca vince ancora, Grande Fratello fermo al 15% di Share. Jack Reacher ravviva Italia Uno. I dati Auditel del 27 ottobre 2025

Quasi dieci punti di differenza, questo è l’abisso in cui televisivamente parlando si trova il Grande Fratello. Il reality più longevo della televisione italiana è soggiogato – in termini di ascolti – dalla concorrenza. Blanca 3 domina su Raiuno. La fiction ottiene il 24,3% di Share e ormai, parlando delle reti ammiraglia, sembra non avere rivali.

Cologno Monzese dovrà capire cosa fare per animare la battaglia del tubo catodico e invertire la rotta al lunedì sera. Mediaset funziona nel preserale, ma il prime time resta in difetto. Lo Spaesato, su Raidue, si avvicina a piccoli passi alla soglia del 4%. La puntata del lunedì ha chiuso al 3,8%. Mammucari guadagna terreno e cresce nei consensi con un programma cucito su misura per evidenziare le sue capacità. Raitre raddoppia e arriva al 6% di Share.

Blanca supera il Grande Fratello: Canale 5 in difficoltà nel prime time

Quarta Repubblica raggiunge il 4,7%. La7 rimane in scia con La Torre di Babele al 4,4% di Share. TV8, il canale in chiaro di Sky, rimane al 4% grazie al GialappaShow. Percentuale da sommare anche con i punti raggiunti su SkyUno, l’altro canale su cui il programma è a disposizione, ma in tal caso si andrebbe fuori dal contesto generalista. Little Big Italy fermo al 2%. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che sceglie La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, Rai4 che decide di puntare su Jungle e Iris con Soribor – La grande fuga. Mentre RaiMovie scommette su Corri Uomo Corri.

Nel preserale lo scenario è diverso: Affari Tuoi non guadagna punti nella nuova versione leggermente più corta. I vertici Rai hanno scelto di terminare qualche minuto prima il programma per dare spazio alla fiction in prima serata. Lo Share non cambia: Stefano De Martino raggiunge il 22,9% rimanendo nella media dei punteggi ottenuti nelle settimane scorse. Scotti e Samira Lui, con La Ruota della Fortuna, restano al 25,4% di Share. La sfida è aperta con la distanza fra i due concorrenti sempre più a portata di mano.

Affari Tuoi prova a insidiare La Ruota della Fortuna

Il sorpasso della rete ammiraglia della Rai, finora, è avvenuto poche volte. La disputa, tuttavia, è ancora nella fase iniziale. I conti si faranno a fine stagione, contando anche il periodo natalizio, quando Raiuno con De Martino e il gioco dei pacchi farà anche lo speciale dedicato alla Lotteria Italia in collaborazione con i Monopoli di Stato.