Blanca vince ancora, Grande Fratello fermo al 15% di Share. Jack Reacher ravviva Italia Uno. I dati Auditel del 27 ottobre 2025
Blanca batte ancora la concorrenza. Il Grande Fratello resta indietro rispetto alla fiction di Raiuno. Italia Uno si rialza con Jack Reacher, mentre La Torre di Babele resta in media rispetto alle scorse settimane.
Quasi dieci punti di differenza, questo è l’abisso in cui televisivamente parlando si trova il Grande Fratello. Il reality più longevo della televisione italiana è soggiogato – in termini di ascolti – dalla concorrenza. Blanca 3 domina su Raiuno. La fiction ottiene il 24,3% di Share e ormai, parlando delle reti ammiraglia, sembra non avere rivali.
Cologno Monzese dovrà capire cosa fare per animare la battaglia del tubo catodico e invertire la rotta al lunedì sera. Mediaset funziona nel preserale, ma il prime time resta in difetto. Lo Spaesato, su Raidue, si avvicina a piccoli passi alla soglia del 4%. La puntata del lunedì ha chiuso al 3,8%. Mammucari guadagna terreno e cresce nei consensi con un programma cucito su misura per evidenziare le sue capacità. Raitre raddoppia e arriva al 6% di Share.
Blanca supera il Grande Fratello: Canale 5 in difficoltà nel prime time
Quarta Repubblica raggiunge il 4,7%. La7 rimane in scia con La Torre di Babele al 4,4% di Share. TV8, il canale in chiaro di Sky, rimane al 4% grazie al GialappaShow. Percentuale da sommare anche con i punti raggiunti su SkyUno, l’altro canale su cui il programma è a disposizione, ma in tal caso si andrebbe fuori dal contesto generalista. Little Big Italy fermo al 2%. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che sceglie La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, Rai4 che decide di puntare su Jungle e Iris con Soribor – La grande fuga. Mentre RaiMovie scommette su Corri Uomo Corri.
Nel preserale lo scenario è diverso: Affari Tuoi non guadagna punti nella nuova versione leggermente più corta. I vertici Rai hanno scelto di terminare qualche minuto prima il programma per dare spazio alla fiction in prima serata. Lo Share non cambia: Stefano De Martino raggiunge il 22,9% rimanendo nella media dei punteggi ottenuti nelle settimane scorse. Scotti e Samira Lui, con La Ruota della Fortuna, restano al 25,4% di Share. La sfida è aperta con la distanza fra i due concorrenti sempre più a portata di mano.
Affari Tuoi prova a insidiare La Ruota della Fortuna
Il sorpasso della rete ammiraglia della Rai, finora, è avvenuto poche volte. La disputa, tuttavia, è ancora nella fase iniziale. I conti si faranno a fine stagione, contando anche il periodo natalizio, quando Raiuno con De Martino e il gioco dei pacchi farà anche lo speciale dedicato alla Lotteria Italia in collaborazione con i Monopoli di Stato.